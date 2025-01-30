En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis\'te kabul edildi

Ekonomi

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRA OLDU

Genel Kurul'da yapılan oylamada, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olmasını öngören 4'üncü madde kabul edildi. Böylelikle; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

MAAŞ FARKLARI ŞUBAT AYINDA YATIRILACAK

Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayının ilk haftasında, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıklamıştı. 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, bu oransal artıştan etkilenmediğini belirten Işıkhan, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun.