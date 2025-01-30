En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkaran kanun teklifi kabul edildi.

30.01.2025 20:04  Güncelleme: 20:16
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TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRA OLDU

    Genel Kurul'da yapılan oylamada, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olmasını öngören 4'üncü madde kabul edildi. Böylelikle; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

    MAAŞ FARKLARI ŞUBAT AYINDA YATIRILACAK

    Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak.

    BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMIŞTI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayının ilk haftasında, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıklamıştı. 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, bu oransal artıştan etkilenmediğini belirten Işıkhan, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun.

    En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis\'te kabul edildi

    Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (37)

    • Kamil Şenel:
      En düşük ve ortalama arasındaki farkı iyice kapattınız. Oldu olacak tek maaş yapın gitsin. Milletvekilleri dahil olsun ama. 229 2 Yanıtla
    • Berat Yavuz:
      çok bile bunlara bu hayat yaşamı siz seçtiniz 151 42 Yanıtla
    • Uğur BOZKURT:
      Müstahak, makarnacı ak koyunlara ohhh. 153 37 Yanıtla
    • 12727600Ha:
      Yüce rabbiminde Adaleti var Ölümde var Kimse şuanki Haline güvenmesin 163 15 Yanıtla
    • Murat Baydar:
      selamlar biz nasıl ki son dakika haberlerini takip Edip okuyor sak bu site den siz de buraya yazılanları o koltuk sevdalısı abi lere bildirin 6520 günüm var SGK da benden 7000 istiyorlar ve yaşım 40 daha 20 sene var emeklilik için nasıl yaparız bu 20 sene yi 2 yıl görev yapıp ömür boyu emekli maaşı almaları hak mıdır lütfen paylaşın. 84 47 Yanıtla
    • Sabri İnce:
      Sağolsunlar ! 600 vekilimiz emeklilere fazla maaş vermek için kendi maaşlarından fedakarlık etmişler 120 0 Yanıtla
    • Cemil Şen:
      En düşük emekli maaşı asgari ücretten olamaz. asgari ücret açlık sınırından az olamaz. net! 118 0 Yanıtla
    • Abdullah Yıldız:
      lüffetmişler.Emekli tüm kardeşlerim gelecek seçim olursa lütfen kimse oy atmaya gitmesin.Hepsi aynı bunların. 64 38 Yanıtla
    • Erbay Mercan:
      bozdur bozdur harca... 90 0 Yanıtla
    • Bayram Demirkan:
      yaşasınnnnn 58 1 Yanıtla
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