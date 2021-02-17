Endeksler karışık düzeylerde

Avrupa'daki başlıca hisse senedi endeksleri, Birleşik Krallık'ta enflasyon verilerinin beklenenden iyi gelmesine karşın, yeni güne karışık düzeylerde başladı. Japonya'nın dış ticaret açığının 3.06 milyar dolara daraldığını gösteren verilere karşın, endeksler Asya Pasifik bölgesinde de, büyük ölçüde düştü.

Birleşik Krallık'ta hızla devam eden aşılama işlemleriyle, yaz sonuna ulaşmadan herkesin aşılanmasının tamamlanması bekleniyor.