Endeksler karışık düzeylerde - Son Dakika
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Endeksler karışık düzeylerde

Endeksler karışık düzeylerde

17.02.2021 13:27

Avrupa'daki başlıca hisse senedi endeksleri, Birleşik Krallık'ta enflasyon verilerinin beklenenden iyi gelmesine karşın, yeni güne karışık düzeylerde başladı.

Avrupa'daki başlıca hisse senedi endeksleri, Birleşik Krallık'ta enflasyon verilerinin beklenenden iyi gelmesine karşın, yeni güne karışık düzeylerde başladı. Japonya'nın dış ticaret açığının 3.06 milyar dolara daraldığını gösteren verilere karşın, endeksler Asya Pasifik bölgesinde de, büyük ölçüde düştü.

Birleşik Krallık'ta hızla devam eden aşılama işlemleriyle, yaz sonuna ulaşmadan herkesin aşılanmasının tamamlanması bekleniyor.

Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.26 ekside, Londra'da FTSE 100 Endeksi ise yüzde 0.06 artıda, ParisDte CAC 40 Endeksi de yüzde 0.49 ekside açıldı. Euro, dolar karşısında yüzde 0.34 gerileyerek 1.20712 dolara inerken, sterlin yüzde 0.23 düşüşle 1.38764 dolara geriledi. Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi kapanışta yüzde 0.58 ya da 175 puan düşerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.46 ekside kapandı. Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 0.89 düşerken, Hong kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.10 ya da 339 puan yükseldi. Yeni yıl tatili nedeniyle Çin piyasaları hala kapalıydı.


Kaynak: DHA
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Birleşik Krallık, Enflasyon, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

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