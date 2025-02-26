Altın bankası kuruldu! İçi sarı madenlerle dolu

Ekonomi

Küresel piyasalarda ardı ardına rekorlar kırarak adından söz ettiren kıymetli maden altın için Endonezya'da son derece önemli bir adım atıldı. Ülkede ilk kez bir altın bankası hizmete başladı. Altın bankası hizmetinin kurulması, altın ticareti ekosistemini güçlendirmeyi, ileriye dönük sanayi faaliyetlerini artırmayı ve ulusal altın endüstrisi için finansman erişimini genişletmeyi hedefliyor.

EKONOMİK BEKLENTİLER VE KATKILAR

Altın bankası hizmetinin ekonomiye önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Projeksiyonlara göre, gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) 245 trilyon rupiah (yaklaşık 14.5 milyar ABD doları) artış, yatırımlarda 47.4 trilyon rupiah (yaklaşık 2.8 milyar ABD doları) büyüme ve para dolaşımında 156 trilyon rupiah (yaklaşık 9.2 milyar ABD doları) artış öngörülüyor.

ENDONEZYA'NIN ALTIN REZERVLERİ

Endonezya, şu anda 2.600 ton altın rezerviyle dünyanın en büyük altın rezervine sahip altıncı ülkesi konumunda bulunuyor.