Enerji Bakanı Bayraktar: 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı Bayraktar: 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni sondaj faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı için 66 milyon varillik yeni rezerv keşfedildiğini, 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

18.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:38
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Karadeniz'de doğal gaz, Doğu Anadolu'da petrol keşifleri devam ediyor ve keşifler neticesinde üretimler de hızla artıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılar hale geldik, Sakarya Gaz Sahası'nda bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize katarak günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız.

"66 MİLYON VARİLLİK YENİ REZERV KEŞFETTİK"

2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103'e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız.

Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salınımını önleyecektir."

2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki 15 yılda 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız."

Alparslan Bayraktar, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı Bayraktar: 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik - Son Dakika

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