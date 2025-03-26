Enerji Bakanı elektriğe zam olacak mı? sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı elektriğe zam olacak mı? sorusuna yanıt verdi

Enerji Bakanı elektriğe zam olacak mı? sorusuna yanıt verdi

Elektrik dağıtım şirketlerinin talebi sonrasında elektrik faturalarına zam gündeme geldi. 1 Nisan'dan itibaren elektriğe yüzde 25 zam yapılacağı ileri sürülmüştü. Konuya ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Bakacağız, değerlendireceğiz" dedi.

26.03.2025 11:52
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Şubat ayında elektrik faturalarına getirilen kotanın ardından bu kez elektrik dağıtım şirketleri artan maliyetlerini gerekçe göstererek elektriğe zam yapılmasını talep etti. Bu taleplerin ardından enerji zirvesinin elektriğe yüzde 25 oranında zam yapacağı iddiası gündeme gelmişti. Yapılacak zammın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı ileri sürülmüştü.

Konuya ilişkin haberler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'e soruldu. Bakan Dönmez, "Bakacağız, değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

KİLOVATSAAT SINIRI GETİRİLMİŞTİ

Elektrik faturalarında 417 kilovatsaat kullanımın aşılması halinde devlet desteğinin verilmeyeceği uygulamasında ise değişikliğe gidilmeyecek. 1,2 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulama, şubat ayında devreye alınmıştı. Söz konusu tarife, yaklaşık 1.050 TL'yi aşan faturaları ilgilendiriyordu. Yapılması beklenen zam sonrası faturanın yaklaşık 1315 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Fatih Dönmez, Politika, Ekonomi, Enerji, Gündem, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı elektriğe zam olacak mı? sorusuna yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • murat can uzun:
    Uyan ahali uyan bu bakan görevini yapmak vatandaşa hizmet vermek yerine dün kahve firmalarının reklamını yapıyordu. Kahve içmeye giden güruh umarım gelecek aylarda yeni zamlara üf püf yapmazsınız ?? 27 6 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yazsana kocaman manşet atsana niye sürmanşetten veremiyorsun haberi bakacağız ne ln muz cumhuriyetimi burası 16 15 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    100 liralık elektrik 125 lira, 1000 liralık elektrik 2500 tl kadar sanırım sübvansiyon kalkınca. 24 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    3 aydır zam yapılmıyordu endişelenmeye başlamıştık 21 0 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    HÜKÜMET ELEKTİRİGE DOGAL GAZA SUYA MAZOTA BENZİNE ZAM YAPMASI DEMEK ENFLASYONUN ÇIKMASI DEMEK ÖNCE HÜKÜMET ZAMLARI DURDURSUN VE SONRA FAİŞ FİYAT UYGULAYAN AHLAKSIZLAR. BU ÜLKEDE ENFLASYONUN SEBEBİ AHLAK OLMADIGI İÇİNDİR NOKTA. 17 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    aman atlamayın zammı yapmanız lazım çok geç oldu 13 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Değerlendirecek dediyse zam gelecek,demektir...Bu saatten sonra hiç bir zamın önünde duramazlar... 10 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yaninda kol saati verceklermi 10 2 Yanıtla
  • osman k:
    bende sizin ve bütün ailenizin bayramını kutlamak için elektriğe yapılacak zamma bakıp değerlendireceğim. 11 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    oldu olmaya emekli aylığını elektriğe vermek otomatik ödeme yapın kurtulak 3505 lira Allah'tan revami. bir ev bu fabrika değil 10 0 Yanıtla
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