Enerji devleri İstanbul'da buluştu! - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji devleri İstanbul'da buluştu!

Enerji devleri İstanbul\'da buluştu!

ICCI 2025, İstanbul'da enerji sektörünün geleceğini tartışmak üzere kapılarını açtı. Yerli ve yabancı firmalar fuara yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, iş birlikleri ve yeni pazarlara açılma fırsatlarının öne çıktığını vurgularken, fuarın beklentileri büyük ölçüde karşıladığını ifade etti.

25.04.2025 17:50
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Türkiye Kojenerasyon Derneği (KOJENTÜRK), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) iş birliğiyle düzenlenen 29. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 24-26 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. "Geleceğe Güç Ver" temasıyla düzenlenen etkinlik, enerji sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Türkiye'de enerjinin geleceğini şekillendiren önemli platformlardan biri olan ICCI, bu yıl da sektöre yön veren pek çok oturum, B2B görüşmeler ve teknolojik ürün tanıtımlarına ev sahipliği yapıyor. Enerji Üretimi, Karbonsuzlaştırma, Dijitalizasyon, Enerji Depolama ve Hidrojen gibi kritik başlıkların ele alındığı konferanslara, uluslararası delegasyonlar ve yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

KATILMCILAR FUARDAN MEMNUN

Fuarı ziyaret eden Thermoway firmasının Proje Satış Müdürü Hasan Karadiş, fuarın yurtiçi müşteri anlamında beklentilerini karşıladığını belirtti. Karadiş, "Yurtiçi müşterilerle buluşturma noktasında fuar beklentilerimizi karşıladı ancak yabancı müşteri konusunda ikilemdeyiz. İki sene önceki fuara göre çok daha iyi. Tabi yaşanan depremden dolayı da bir durağanlık söz konusu ama bunu anlayışla karşılıyoruz," dedi.

Firmalarının geçmişi hakkında da bilgi veren Karadiş, "Thermoway 15 senelik bir firma. İlk kurulduğu döneme nazaran çok daha iyi durumdayız. Son 4-5 yılda özellikle ciddi bir ivme yakaladık," diyerek Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade etti.

İSPANYOL FİRMA İKLİM VERİLERİYLE TÜRKİYE'DE

Fuar kapsamında Türkiye'ye ilk kez gelen İspanya merkezli Climate Scale firması da dikkat çekti. Şirketin İş Geliştirme Uzmanı Melike Dugan, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Climate Scale olarak iklim değişikliği verileri geliştiriyoruz. Bu veriler enerji sektörü için oldukça önemli. Yavaş yavaş Türkiye pazarına da açılmaya başlıyoruz," dedi.

Dugan, şirketin sunduğu veriler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: "Bu veriler önümüzdeki 100 sene için iklim değişiminden kaynaklanan riskleri içeriyor ve herkesin erişimine açık."

FUAR, MARKALARIN MÜŞTERİ YELPAZESİNİ GENİŞLETİYOR

Didar markasının Proje Yöneticisi Emre Solak da fuardan memnuniyetini dile getiren bir diğer katılımcıydı. "Bizim için fuar iyi gidiyor. Hiç tanımadığımız farklı yüzlerle tanışıyoruz. Depremin etkisiyle biraz daha durağan geçen seneye göre ancak memnunuz," diyen Solak, şirket olarak ağırlıklı olarak Avrupa ve Rusya pazarlarına ihracat gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki süreçte Orta Asya pazarına açılmayı hedeflediklerini belirtti.

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Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji devleri İstanbul'da buluştu! - Son Dakika

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