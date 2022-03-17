Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: "Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları... - Son Dakika
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: "Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları...

17.03.2022 13:56
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: "Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: "Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: "Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır." - ANKARA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: 'Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: "Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları... - Son Dakika
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