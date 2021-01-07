Akenerji karbon salımını azaltıyor - Son Dakika

Akenerji karbon salımını azaltıyor

Akenerji karbon salımını azaltıyor
Son Güncelleme: 07.01.2021 16:16

Akenerji, yenilenebilir elektrik santrallerinden elde ettiği emisyon azaltım sertifikalarının ticareti ile toplamda 570 bin ton karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladı.

Akenerji, yenilenebilir elektrik santrallerinden elde ettiği emisyon azaltım sertifikalarının ticareti ile toplamda 570 bin ton karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akenerji'nin son bir yılda perakende sektöründen hizmet sektörüne, sanayi tesislerinden danışmanlık şirketlerine, birçok farklı sektörden firmayla karbon azaltım sertifikası alanında iş birliği yaptığı belirtildi.

Firmanın yenilenebilir santrallerinden elde ettiği emisyon azaltım sertifikalarını satın alan şirketler toplamda 570 bin ton karbondioksit salınımını engellemiş oluyor. Bu oran, yıllık yaklaşık 550 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.

Faaliyetleri sebebiyle oluşan sera gazı emisyonunu azaltmak veya nötrlemek isteyen firmalar, gerçekleştirdikleri sera gazı emisyon miktarına eşdeğer karbon sertifikası alarak karbon ayak izlerini silebiliyorlar.

Akenerji, emisyon azaltım sertifikalandırma çalışmalarının yürütüldüğü tüm yenilenebilir enerji santrallerinde, dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard), Gold Standard ve Social Carbon karbon emisyon azaltım sertifikalarına sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, şirket olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularına öncelik verdiklerini belirterek, "Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, yenilenebilir kaynaklı enerji üretimimize ve bu alanda yeni yatırım çalışmalarımıza devam ederken, aynı zamanda satışa sunduğumuz emisyon azaltım sertifikalarımızla, karbon emisyonlarını azaltmak ve nötrlemek isteyen firmalara da yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yenilenebilir Enerji, Akenerji, Enerji, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akenerji karbon salımını azaltıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:49 Pepe'nin Beşiktaş'a imzası an meselesi! 90 milyon euroluk yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi
15:45 Otobüste sinir krizi geçiren kadın "Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız" diye bağırdı
15:14 Üsküdar'da budanmış ağaçlar yüzünden tartışma: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı komşusunu bıçakladı
15:03 Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
14:49 İstanbul Maltepe'de çıkan orman yangını yerleşim yerlerinin yakınına ulaştı
14:40 Filenin Sultanları, Brüksel'i Erik Dalı ile salladı! Müziği duyan Hollandalılar yerinde duramadı
14:38 Erdoğan ile kendisini karşılayan Putin arasında güldüren diyalog: Bizim Karadeniz
14:35 Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ın albümünde yer alan ünlü isimleri hedef aldı
14:00 Tuncay Şanlı, şampiyon yaptığı Sakaryaspor'un başına yeniden geçiyor
13:59 İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 15:55:27. #1.11#
SON DAKİKA: Akenerji karbon salımını azaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement