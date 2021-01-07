Akenerji karbon salımını azaltıyor

Akenerji, yenilenebilir elektrik santrallerinden elde ettiği emisyon azaltım sertifikalarının ticareti ile toplamda 570 bin ton karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akenerji'nin son bir yılda perakende sektöründen hizmet sektörüne, sanayi tesislerinden danışmanlık şirketlerine, birçok farklı sektörden firmayla karbon azaltım sertifikası alanında iş birliği yaptığı belirtildi.

Firmanın yenilenebilir santrallerinden elde ettiği emisyon azaltım sertifikalarını satın alan şirketler toplamda 570 bin ton karbondioksit salınımını engellemiş oluyor. Bu oran, yıllık yaklaşık 550 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.

Faaliyetleri sebebiyle oluşan sera gazı emisyonunu azaltmak veya nötrlemek isteyen firmalar, gerçekleştirdikleri sera gazı emisyon miktarına eşdeğer karbon sertifikası alarak karbon ayak izlerini silebiliyorlar.

Akenerji, emisyon azaltım sertifikalandırma çalışmalarının yürütüldüğü tüm yenilenebilir enerji santrallerinde, dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard), Gold Standard ve Social Carbon karbon emisyon azaltım sertifikalarına sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, şirket olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularına öncelik verdiklerini belirterek, "Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, yenilenebilir kaynaklı enerji üretimimize ve bu alanda yeni yatırım çalışmalarımıza devam ederken, aynı zamanda satışa sunduğumuz emisyon azaltım sertifikalarımızla, karbon emisyonlarını azaltmak ve nötrlemek isteyen firmalara da yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.