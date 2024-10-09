Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu

Ekonomi

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

Kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceğiyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak edilmeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

BAKAN BAYRAKTAR'TAN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek. Buna göre; Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ?

Avrupa'da 29 Ekim tarihinde kış saati uygulamasına geçildi. Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile ise 3'e çıktı.

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI HAKKINDA

Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor. Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.