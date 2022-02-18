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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve...

18.02.2022 21:24
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar." - ANKARA

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Fatih Dönmez, Enerji, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve... - Son Dakika
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