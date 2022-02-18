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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de...

18.02.2022 21:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz markete girdiniz, alışveriş yaptınız ama parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Bunun bir politika aracı olarak kullanılmasını doğru bulmam." - ANKARA

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Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Dönmez, alışveriş, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de... - Son Dakika
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