Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
Üye Girişi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

08.03.2022 08:12
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manavgat-Alanya-Gazipaşa- Anamur Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Antalya ve Mersin illeri, Andırın ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri, Çağlayancerit ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri ve Kavak ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Samsun sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

Gazipaşa, Manavgat, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika


Son Dakika
08:35 Savaşın 13. gününde Rus ordusundan üst düzey kayıp iddiası: Madalyalı general Vitali Gerasimov öldürüldü!
08:26 İstanbul ve Ankara valilerinden kar yağışı uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım!
08:12 Rusya'dan "gaz akışını kesebiliriz" mesajı: Avrupalılar bizi buna zorluyor, ambargolara karşılık verebiliriz!
08:07 Bugün hava nasıl olacak: Sıcaklıklar düşüyor, Türkiye aybar kar fırtınasına hazırlanıyor!
08:00 Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı
07:58 Zelenski'den bir meydan okuma daha: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum!
01:52 Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 08:42:56. #1.11#
SON DAKİKA: Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement