Enerjisa'dan, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine staj imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

Enerjisa'dan, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine staj imkanı

13.06.2022 12:43
Enerjisa'dan, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine staj imkanı

Enerjisa Üretim, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11. sınıf kız öğrencilerine staj imkanı sunacak.

Enerjisa Üretim, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11. sınıf kız öğrencilerine staj imkanı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa'nın, kadın istihdamının artırılmasını amaçlayan staj programının yanı sıra okulun basketbol sahasını yenilediği ve laboratuvar geliştirmelerine destek olduğu kaydedildi.

Okulun bahçe duvarlarının da grafiti sanatçısı tarafından boyanarak yenilenebilir enerji temalı çizimler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Enerjisa Üretim, kadınların iş hayatının bir parçası olması ve gençlerin daha kaliteli bir ortamda spor yapmaları için projeler geliştirmeye devam ediyor. Basketbol sahası yenilenen lisede, aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Program kapsamında, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanlarında okuyan ve zorunlu stajı olan 11. sınıf kız öğrencilerine 2022-2024 yıllarında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde staj imkanı sunulacak.

YORUMLAR
500
Dolandırıcılık yapan 'sanal' eskortlara 4 ilde operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı Dolandırıcılık yapan 'sanal' eskortlara 4 ilde operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi
Kaynak: AA

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'dan, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine staj imkanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:33 İstanbul'da İranlı iş insanının 500 bin liralık altınını çalan hırsızı bacağındaki dövme ele verdi
12:24 Antalya'da pompalı tüfekli cinayet! Kediye "gel oğlum" diye seslenen arkadaşını, kendisine "oğlum" dediğini sandığı için öldürdü
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: Enerjisa'dan, Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine staj imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement