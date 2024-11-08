Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti

Ekonomi

Koca yürekli adam! Videoyu izleyen herkes takdir ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıklıyor. "Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor." diyen Karahan şöyle konuştu:

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ ÖNGÖRDÜĞÜMÜZDEN YAVAŞ"

"Dezenflasyon sürecimiz devam ediyor. İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Bu yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

"FAİZ İNDİRİM SÜRECİ BAŞLADI"

Küresel talep görünümü emtia fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirim süreçlerine başladı.

Üçüncü çeyreğe ilişkin veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösterdi. Üçüncü çeyrekteki arz göstergeleri iç taleple uyumlu seyretti. Üçüncü çeyrekte çıktı açığı geriledi. Çıktı açığının üçüncü çeyrekteki gerilemesini yılın son çeyreğinde de sürdürdüğünü değerlendiriyoruz. Talep koşullarındaki gerilemeyle fiyat artışının genele yayılımı zayıflıyor. Çıktı açığı dezenflayonun önemli bir bileşeni olacak. Üçüncü çeyrekte birikimli cari açığın azalacağını öngörüyoruz. Cari dengedeki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz.

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ ENFLASYON DİRENİYOR

Enflasyonun ana eğilimini yakından takip ediyoruz. Ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğünü görüyoruz. Hizmet enflasyonundaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş. Üçüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda okula dönüş etkili oldu. Okula dönüşün tamamlanmasıyla göreli fiyat uyarlaması büyük ölçüde tamamlandı.

"KİRALARDA ATALET VAR"

Hizmet enflasyonuna kira ve kira dışı olarak bakılmasının sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Kira enflasyonundaki atalet öngörülerimizden yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.

Sanayi tarafında firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme görüyoruz. Genel itibariyle temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ediyor.

Çıktı açığının ile yayılım endeksi arasında pozitif ilişki söz konusu.

"ENFLASYON ARZU ETTİĞİMİZ DÜZEYDE DEĞİL"

Manşet enflasyondaki düşüşle birlikte, tüm sektörlerin beklentileri kademeli bir biçimde geriliyor. Beklentilerdeki iyileşmenin hızı henüz arzu ettiğimiz seviyelerde değil. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız.

Sıkı parasal duruşu makroihtiyati adımlarla destekliyoruz. Parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makro ihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

TCMB'nin 2024 yıl sonu gıda enflasyon tahmini yüzde 35,5'ten yüzde 41,8'e çıkardık. TCMB 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı. 2025 tahmini de yüzde 14'ten yüzde 21'e çıkarıldı. 2025 için tahmin aralığı da yüzde 7-21'den yüzde 16-26 seviyesine yükseltildi.

Enflasyonun 2026'da yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Önceki tahmin yüzde 9 seviyesindeydi.

Son dönemde yüksek seyreden gıda fiyatları 2024 yıl sonu tahmin güncellememiz üzerinde 1,6 puan etkili oldu.

Türk lirası cinsi ithalat fiyatları ve talep koşullarının tahmin güncellememiz üzerindeki toplam etkisi yarım puan oldu.

Beklentilerdeki gerilemenin öngörülerimizden yavaş gerçekleşmesi, başlangıç koşulları ve enflasyonun ana eğilimi, 2024 yıl sonu tahminimizi 3,9 puan yukarıya çekti.

2025 yıl sonu tahmin güncellemesinde ise, gıda fiyatları, Türk lirası cinsi ithalat fiyatları ve yönetilen yönlendirilen fiyat varsayımlarımızdan gelen toplam etkiyi 3,3 puan olarak hesaplıyoruz.

Ayrıca, 2024 tahminimizdeki güncelleme, enflasyon ataleti ve ana eğilim vasıtasıyla, 2025 yıl sonu tahminimizi 3,5 puan yukarı çekti.

Son olarak, çıktı açığı patikasındaki güncellemenin 2025 yıl sonu tahminimiz üzerindeki etkisi 0,2 puan oldu.

Para politikasındaki kararlı duruşumuz; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek.

ASGARİ ÜCRET

Bu konuda bizim şöyle olmalı diye değerlendirme yapmamız mümkün değil. Buna bir kurul karar veriyor, biz bunun tarafı değiliz. Resmi ya da gayri resmi bir öneri yapmıyoruz.

Likidite senedinin nette bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Ama dönem dönem değerlendirdiğimiz bir konu.

Ayrıntılar geliyor...