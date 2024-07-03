Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

03.07.2024 09:58  Güncelleme: 10:11
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

103 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 39 BİN LİRAYA ÇIKTI

16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. En düşük memur emekli maaşı 14 bin 740 TL'den, 17 bin 586 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı ise 32 bin 860 TL'den, 39.205 TL'ye yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK 217 BİN LİRA OLDU

Haziran ayı enflasyon verileri ışığında hesaplanan memur aylık katsayısı bedelli askerlik yapmak isteyen milyonlarca genci de yakından ilgilendiriyor. Yapılan güncel hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli askerlik ücreti 217 bin 851 TL'ye yükseldi.

KİRADA TAVAN ZAM ORANI YÜZDE 65.07

TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olacak.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Aykut Kalkan: hırsızlık kanlarinda var 63 2 Yanıtla
  • Yusuf KORKMAZ: fiyatlar tüm hızıyla artarken enflasyonu düşen tek ülke bizim herhalde 60 1 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Elektriğe yüzde 38 zam enflasyon yüzde 19 19 0 Şaban Tütüncü: aynen 10 0
  • Ali Arat: olaya bakin. elektrige yapilan 40 zam enflasyina bak 49 2 Yanıtla
  • Tesbih Yapımı: Her zamanki gibi.Beklentinin altında Herşeye bu kadar zam varken sizce normal mi 1,64. Şoktayımmmm 43 2 Yanıtla
  • sefa yılmaz: TÜİK bu rakamları açıklarken en yetkili kişi canlı yayında açıklasın ve açıklarken Kuran-ı Kerim'e el bassın. Yazıklar olsun ülkemizin en güvensiz kurumu olarak tarihe geçtin. 45 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Evet hızla düşüyor :) 25 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: burda tuik devrede 23 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi: öyle düşüyorki gözlerimiz kararıyor bakamıyoruz.hahah. kime göre niye göre düşüyor .ağam bizimle egleni 18 0 Yanıtla
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