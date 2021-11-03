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Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika

Enflasyon rakamları açıklandı

03.11.2021 10:10
Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış yüzde 5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,17 ile eğitim, yüzde 0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 18,50, aylık yüzde 1,85 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,25 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 46,31, aylık yüzde 5,24 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,20 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 45,94 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,25, imalatta yüzde 45,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 53,37, su temininde yüzde 32,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 53,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,13, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,47, enerjide yüzde 72,63, sermaye malında yüzde 26,72 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 5,37 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,50, imalatta yüzde 5,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,61, su temininde yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,25, enerjide yüzde 9,33, sermaye malında yüzde 3,99 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; yüzde 10,26 ile giyim eşyası, yüzde 12,31 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,79 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 130,59, ana metaller yüzde 91,22, ham petrol ve doğal gaz yüzde 85,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en düşük artış; yüzde 0,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,56 ile giyim eşyası, yüzde 2,01 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20,85, tütün ürünleri yüzde 19,38, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 7,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, Tütün, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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