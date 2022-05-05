Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Enflasyon rakamları açıklandı

05.05.2022 10:27
Enflasyon rakamları açıklandı

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu.

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE'de 2022 Nisan ayında önceki aya göre yüzde 7,25, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2022 Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık 2022 Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 Nisan ayında önceki aya göre yüzde 5,58, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,88, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,87 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
YORUMLAR
500
TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu Enflasyon nedir? Enflasyon ne demek? Kasım Aralık enflasyon açıklandı mı? Enflasyon nedir? Enflasyon ne demek? Kasım Aralık enflasyon açıklandı mı? Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin! Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede ortaya çıktı: "Gizemli hepatit" can almaya devam ediyor
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Engelli vatandaş hukuk mücadelesi başlattı
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement