Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirdi! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirdi! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor

Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirdi! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları benzin, motorin ve otogazda da rakamları değiştirdi. Maktu ÖTV tutarları, 6 aylık üretici enflasyonu kadar zamlanırken benzin ve motorin fiyatlarında yaklaşık 2'şer liralık vergi artışı gerçekleşecek.

03.07.2024 10:59
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Kur ve vergi artışlarına bağlı olarak hızla artışa geçen akaryakıt fiyatlarına, TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda yeni bir zam daha geliyor.

KARAR 16 TEMMUZ 2023'TE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 Temmuz 2023'te yayımlanan kararla akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er lira artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

MAKTU ÖTV MİKTARLARI ARTIRILDI

Kararla birlikte bugün TÜİK'in açıkladığı 6 aylık üretici enflasyonu kadar benzin, motorin ve otogazdaki maktu ÖTV miktarları da artırıldı.

MOTOR VE BENZİNE 2 LİRADAN FAZLA ZAM

TÜİK'in hesapladığı yüzde 19,49'luk 6 aylık üretici enflasyonu doğrultusunda motorinin litresinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi. Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Sözcü'de yer alan habere göre yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle motorinin litresine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam geliyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 45 TL'YE YAKLAŞACAK

ÖTV zammı sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 44,70 TL, Ankara'da 45,70 TL ve İzmir'de ise 46,06 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 44,60 TL, Ankara'da 45,63 TL ve İzmir'de ise 46,00 TL olacak.

ÖTV, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirdi! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirdi! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor - Son Dakika
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