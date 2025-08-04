Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

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Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
04.08.2025 10:01
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Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 artarken, yıllık bazda yüzde 35,52 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 27,95 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95 artış, ulaştırmada yüzde 26,57 artış ve konutta yüzde 62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 oldu.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 0,07 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 artış, ulaştırmada yüzde 2,89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 oldu.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

120 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Ali Karatay:
    bu sahtekarların arka oda hazırladığı rakamları inanmayın inanda yok zaten 33 2 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Sahte Diploma Skandalını neden vermiyorsunuz ? Binlerce AKP li Yazar , Rektör, Öğretim Üyesinin diplomaları sahte çıktı! 23 2 Yanıtla
  • tuncay8891:
    kimse inanmiyor bosa aciklanan bi yalan haber 19 2 Yanıtla
  • yol yolcu :
    yaw he heeee 17 1 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    böyle bir hesaplama yok her türlü vergi ve harçlara zam geldi. yakıt 55 TL oldu. hala yüzde 2 enflasyon söyleniyor 17 0 Yanıtla
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