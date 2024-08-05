Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu.

05.08.2024 09:58
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP EĞİTİM

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

115 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Erol MARASLI: Haziranda zirve yapıp sonra düşecekti Haziran'da zirve yaptı 1.64 arttı temmuzda düşüşe geçti3.5 arttı.buna vatandaş olarak nasıl inanalım.çalışana zam vermemek için kırk takla atıyorlar 217 4 Yanıtla
  • ömer tektaş: hani duşecekti ne oldu 175 3 Yanıtla
  • Mustafa ERGİN: tuik lütfen enflasyon ne çıkarsa onu bildir emekli memur bu veriye göre zam alıyor garibanın ekmeğini azaltma 144 8 Yanıtla
    tolga karabulut: BİR MİLLET DÜŞÜNÜN HERŞEYİ HAKEDİYOR DAHA İYİ GÜNLER :) 102 6
  • Harun Sönmez: Geçen ay 1 çıktıydi şimdi 3.5 çıkıyor maaş zam ayı degilya kimseyi kandıramazsınız vatandaşın gözü açıldı artık. 132 2 Yanıtla
  • Cihana Alp: Erken seçim 118 8 Yanıtla
  • İbrahim Yendi: bende inandım gitti buna hahaha!!!! 102 1 Yanıtla
  • YUSUF CANER: saraylari satin 78 3 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Bu ayda altımıza ettik Neydi emekli yılı 76 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Neolur zenginin lafını ağzınıza almayın gelecek ay %5 çıkar bak. 50 1 Yanıtla
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