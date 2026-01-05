Kira artış oranı belli oldu - Son Dakika
Ekonomi

Kira artış oranı belli oldu

Kira artış oranı belli oldu
05.01.2026 10:16
Kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 30,89 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.

2026 yılının ilk kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşti. T

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların beklediği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yüzde 0,89 seviyesinde gerçekleşirken 2025 enflasyonu yüzde 30,89 oldu.

TÜİK kasımda enflasyonu aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 açıklamıştı.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 34,88

Enflasyonun netleşmesiyle ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 34,88 oldu. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 34,88 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

  • Mevcut kira: 20.000 TL - Artış Tutarı: 6.976 TL - Yeni Kira: 26.976 TL
  • Mevcut kira: 30.000 TL - Artış Tutarı: 10.464 TL - Yeni Kira: 40.464 TL
  • Mevcut kira: 40.000 TL - Artış Tutarı: 13.952 TL - Yeni Kira: 53.952 TL
  • Mevcut kira: 50.000 TL - Artış Tutarı: 17.440 TL - Yeni Kira: 67.440 TL
  • Mevcut kira: 60.000 TL - Artış Tutarı: 20.928 TL - Yeni Kira: 80.928 TL
  • Mevcut kira: 70.000 TL - Artış Tutarı: 24.416 TL - Yeni Kira: 94.416 TL
  • Mevcut kira: 80.000 TL - Artış Tutarı: 27.904 TL - Yeni Kira: 107.904 TL
  • Mevcut kira: 90.000 TL - Artış Tutarı: 31.392 TL - Yeni Kira: 121.392 TL
  • Mevcut kira: 100.000 TL - Artış Tutarı: 34.880 TL - Yeni Kira: 134.880 TL

