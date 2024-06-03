Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek\'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı

Ekonomi

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Yıllık enflasyon, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

Sosyal medyadan "En kötüsü geride kaldı" başlığıyla bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek" ifadelerine yer verdi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Fiyat istikrarına ulaşmak için biraz daha zaman gerektiğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız" dedi.

İşte Bakan Şimşek'in o açıklaması;