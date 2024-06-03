Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı

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Mayıs ayı enflasyonuyla ilgili, "En kötüsü geride kaldı" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

03.06.2024 10:30  Güncelleme: 10:46
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Yıllık enflasyon, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

Sosyal medyadan "En kötüsü geride kaldı" başlığıyla bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek" ifadelerine yer verdi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Fiyat istikrarına ulaşmak için biraz daha zaman gerektiğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız" dedi.

İşte Bakan Şimşek'in o açıklaması;

Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek\'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı

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Son Dakika Ekonomi Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Ahmet Karakan : Daha yükseğini görene kadar en iyisi şimdilik bu. 60 2 Yanıtla
  • Cumali Demir: sanki biraz yalan gibi geldi de.. neyse inanmış gibi davranayım 50 4 Yanıtla
  • Sefa Altun: HE HE BİZDE İNANDİK..... 44 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Hep kötü geride kaldı deniliyor maalesef her geçen yılı aratıyonuz 38 2 Yanıtla
  • ender özdemir: :) şaka gibisiniz yemin ediyorum.. hala size inanan varmı acaba 33 2 Yanıtla
  • ersen temel: daha kötüsü geliyor olmasın 27 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Türkiyede 2 büyük vardır biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE gerisi sadece taklittir 12 17 Yanıtla
    Ali Arat: feehat haberle ne alakasi var yorumunun. senin baya bossun herhalde. ya bi git 4 1
  • Sabri İnce: Market ,pazar ürünlerinde fiyatlar düşecek mi :))) 16 1 Yanıtla
    Ahmet Bağcı: Düşecek gibi durmuyor 7 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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