Enuygun.com, 2 ayda 95 ülkeden yüz binlerce turisti Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
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Enuygun.com, 2 ayda 95 ülkeden yüz binlerce turisti Türkiye'ye getirdi

23.05.2022 11:32
Enuygun.com, 2 ayda 95 ülkeden yüz binlerce turisti Türkiye'ye getirdi

Wingie Enuygun Group Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, "Global markamız Wingie ile nisan ve mayıs aylarında 95 farklı ülkeden yüz binlerce seyahatseverin Türkiye varışlı seyahatlerini organize ederek gurur verici bir rekora imza attık." ifadesini kullandı.

Wingie Enuygun Group Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, "Global markamız Wingie ile nisan ve mayıs aylarında 95 farklı ülkeden yüz binlerce seyahatseverin Türkiye varışlı seyahatlerini organize ederek gurur verici bir rekora imza attık." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını kurallarının esnemesiyle beraber seyahatlerin sıklaşması ve Türkiye'nin herkese hitap eden farklı tatil seçeneklerine sahip olması, Türkiye'yi tüm dünyadaki turistler için cazip hale getiriyor.

Enuygun.com ve global markası Wingie.com'un verilerine göre, yabancı turistlerin Türkiye yönlü bilet rezervasyonlarında büyük bir artış yaşanıyor. İlk çeyrek sonuçlarına göre, şirketin yurt dışı satışları geçen yılın aynı döneme kıyasla 5 kat büyüdü.

Enuygun.com verilerine göre, Türkiye'ye seyahat eden yabancı turistlerin en çok tercih ettiği şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana oldu. Bu dönemde Türkiye'ye gelmeyi tercih etmiş yabancı turistlerin önemli bir kısmı Orta Doğu, Avrupa ve Türk Cumhuriyetler'de yaşıyor.

Bu dönemdeki en popüler 3 rota ise verilere göre sırasıyla Bakü-İstanbul, Taşkent-İstanbul ve Belgrad-İstanbul oldu.

"Gurur verici bir rekora imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wingie Enuygun Group CEO'su Çağlar Erol, Türkiye'nin e-ihracat hedeflerine katkıda bulunma hedefiyle tüm dünyadaki seyahatseverlere en uygun seçenekleri sunmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Erol, "Uçak bileti, otel, otobüs bileti ve araç kiralama gibi seyahat planlarının her aşamasında güçlü teknolojimiz ve deneyimli hizmet ekibimizle müşterilerimize en üst kalitede deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışımızdan aldığımız güçle Wingie Enuygun olarak dünyanın her noktasından seyahatseverleri Türkiye'ye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erol, global markaları Wingie ile nisan ve mayıs aylarında 95 farklı ülkeden yüz binlerce seyahatseverin Türkiye varışlı seyahatlerini organize ederek gurur verici bir rekora imza attıklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Çağlar Erol, Türkiye, Mayıs, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enuygun.com, 2 ayda 95 ülkeden yüz binlerce turisti Türkiye'ye getirdi - Son Dakika


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