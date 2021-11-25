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EPDK akaryakıt fiyatlarına ilişkin gerçek dışı haberlerin sektöre güveni zedelediğini bildirdi - Son Dakika

EPDK akaryakıt fiyatlarına ilişkin gerçek dışı haberlerin sektöre güveni zedelediğini bildirdi

25.11.2021 12:42
EPDK akaryakıt fiyatlarına ilişkin gerçek dışı haberlerin sektöre güveni zedelediğini bildirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), akaryakıt fiyatlarında bugün herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesiyle günler öncesinden zam açıklama telaşına...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), akaryakıt fiyatlarında bugün herhangi bir artışın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesiyle günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir." ifadesi kullanıldı.

EPDK'den yapılan açıklamada, akaryakıt piyasasında fiyat hareketlerinin serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi veya kararı olmadan oluştuğu bildirildi.

Eşel mobil sistemiyle uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin salgın döneminde vatandaşlara asgari düzeyde yansıtıldığı vurgulanan açıklamada, "60 milyar lirayı aşan bir vergi gelirinden fedakarlık edildi. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, akaryakıt fiyatlarına ilişkin yapılan bazı değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı yönünde haberler çıktı. Gerek bu haber, gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı oluşmuştur. Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesiyle günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir. Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Akaryakıtta ikmal krizi söz konusu değil

Türkiye genelinde 13 bini aşkın akaryakıt bayinin hizmet verdiği ve sektörde herhangi bir ikmal krizinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak, sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır. İçinden geçtiğimiz süreçte bütün paydaşlarımızın, STK ve medya temsilcilerinin sağduyu ile hareket etmesini, vatandaşlarımızda infiale sebep olacak maksatlı haber ve yorumlardan kaçınmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurumun otomasyon sistemi sayesinde tüm bayilerin anlık satışlarını takip ettiği bilgisine yer verilerek, "Herhangi bir bayinin fiyat artışlarından kar etmek için vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa kurumumuza yazılı olarak başvurabilirler. EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK akaryakıt fiyatlarına ilişkin gerçek dışı haberlerin sektöre güveni zedelediğini bildirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: EPDK akaryakıt fiyatlarına ilişkin gerçek dışı haberlerin sektöre güveni zedelediğini bildirdi - Son Dakika
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