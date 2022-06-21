EPDK, elektriğe yüzde 30 zam geleceğine dair iddiaları yalanladı

Ankara'd elektrik dağıtım şirketlerinin patron ve yöneticileri, Bakan Dönmez'le kahvaltıda bir araya geldiği ve elektrikte yüzde 50 zam talep ederek yüzde 30'da anlaşıldığı iddia edilmişti. Söz konusu zam iddiasıyla ilgili basındaki haberlerin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan açıklama geldi.

YÜZDE 30 ZAM İDDİALARINI YALANLADI

Elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.

"MESNETSİZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON ZAM 1 HAZİRAN'DAYDI

Elektrikte son zam, 1 Haziran'da mesken aboneleri için yüzde 15, sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 25 oranında yapılmıştı. Son zamla birlikte yılbaşından bu yapılan zamların oranı birinci kademe için yüzde 58'i, ikinci kademe için yüzde 137'yi buldu.

Şu anda birinci kademede üst sınır olan 230 kWh'lık kullanımda fatura bedeli 332 TL'yi buluyor. Yüzde 30 zam gelmesi halinde bu fatura 430 TL'yi aşacak. İkinci kademede ise alt sınır olan 475 TL'lik fatura bedeli 760 TL'ye çıkacak.