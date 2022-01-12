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EPDK Başkanı Yılmaz: Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel öder - Son Dakika

EPDK Başkanı Yılmaz: Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel öder

12.01.2022 11:16
EPDK Başkanı Yılmaz: Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel öder

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, "Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, "Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır. Süreci titizlikli takip edeceğiz" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, perakende satış şirketlerinin, ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu söyledi. Yılmaz, tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin, EPDK tarafından yayımlanan tarifeler ile uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini; ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini kaydetti. Yılmaz, "1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tariflerin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmasını ve herhangi bir hata tespit etmesi halinde kurumumuza yazılı olarak başvurmasını bekliyoruz. Fatura tutarını etkileyen husus, faturanın hangi tarihte tanzim edildiği değil, tüketimin hangi tarihte yapıldığıdır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz. Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır" dedi.


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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz: Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel öder - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: EPDK Başkanı Yılmaz: Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel öder - Son Dakika
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