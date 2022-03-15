EPDK Başkanı'yla polemik yaşayan EPGİS'ten yeni karar! Artık vatandaşın ne zamdan ne de indirimden haberi olacak - Son Dakika
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EPDK Başkanı'yla polemik yaşayan EPGİS'ten yeni karar! Artık vatandaşın ne zamdan ne de indirimden haberi olacak

15.03.2022 20:06

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile akaryakıt zamları konusunda polemik yaşayan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek bir süre kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle Brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'de de akaryakıt fiyatları yükselirken geçtiğimiz hafta ardı ardına zam açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 10 Mart'ta duyurduğu zammın geri çekildiğine dair aynı gün içinde yeni bir paylaşımda bulundu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise bir canlı yayında "Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar" dedi. EPGİS ise "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz" demişti.

FİYAT DUYURUSUNA ARA VERİLDİ

Bugün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebepler kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

GÜN İÇİNDE İNDİRİM GELDİ, EPGİS DUYURMADI

Bazı akaryakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) fiyat değişimini kamuoyuna duyurmadı.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt vere EPGİS'in zamları kendilerinin yapmadığını belirterek yapmadığı belirtilerek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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Akaryakıt, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK Başkanı'yla polemik yaşayan EPGİS'ten yeni karar! Artık vatandaşın ne zamdan ne de indirimden haberi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: EPDK Başkanı'yla polemik yaşayan EPGİS'ten yeni karar! Artık vatandaşın ne zamdan ne de indirimden haberi olacak - Son Dakika
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