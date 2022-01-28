Üye Girişi
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 60 milyar metreküp olarak açıkladı - Son Dakika

EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 60 milyar metreküp olarak açıkladı

28.01.2022 08:52
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 60 milyar metreküp olarak açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahminini, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan EPDK, bu yıldan itibaren uygulanmak üzere konu hakkında yeni karar alınıncaya kadar, iletim şebekesi asgari stok miktarını da 360 milyon 298 bin 645 standart metreküp olarak açıkladı.

YORUMLAR
500

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğalgaz, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 60 milyar metreküp olarak açıkladı - Son Dakika Ekonomi


Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi         
08:43
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13

Son Dakika Haberleri
08:42 Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi
08:39 Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz?
08:18 Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı! Davutoğlu, Millet İttifakı'nı bölmek mi istiyor?
08:07 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:03 Ekrem İmamoğlu'nun avukatları MOBESE görüntülerinin soruşturulması için savcılığa dilekçe verdi
07:58 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüleri için savcılığa, Emniyet'e, Valilik'e seri başvuru!
07:53 Güncel döviz kurları! Dolar ne kadar? Euro bugün kaç lira?
07:49 Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar mola verdi, hafta sonu bulutlu
07:43 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni
01:07 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan itiraf: TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 08:58:46. #1.13#
SON DAKİKA: EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 60 milyar metreküp olarak açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement