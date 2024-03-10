Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok

Bursa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, özel bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Murat Kolancı ile ilçe belediye başkan adayları da katıldı.
Siyasi tavrının net olduğunu ve 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kimsenin gölgesi altında girmeyeceklerini söyleyen Erbakan, hiçbir ittifakta yer almadıklarının altını çizerek, "Faydalı icraatlarda, milletin hayrına olacak adımlarda da destek olduk. Bundan sonra da yine aynı tavrımıza devam edeceğiz. Muhalefetin de iktidarın da hangi partiden olursa olsun, doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyeceğiz. Doğrunun yanında duracağız. Tabii hiç kimsenin gölgesinde yürüyen bir parti değiliz. Kendi gücüyle, kendi adaylarıyla, kendi logosuyla, kendi seçim kampanyasıyla, müstakil bir şekilde seçimlere giriyoruz ve milletimizin desteğini istiyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin gölgesinde değil, Milli Görüş çizgisindeyiz" diye konuştu.
Hükümetin izlediği ekonomi politikasını da eleştiren Erbakan, " Türkiye'de ürettiğin bir ürünü, üretmek için kullandığın ham maddenin malzemesinin yüzde 82'sini ithal ediyorsun. Yerli malı, Türk malı damgası ürün, yüzde 82 oranında ithal. Dış ticaret açığı 110 milyar dolar. İthalata bağımlı ekonomide, döviz arttıkça enflasyon da patlayacak demektir. Her bahar, 'Bu bahar enflasyon düşüyor.' Her yaz, 'Bu yaz sonu enflasyon düşüyor.' Her sene, 'Bu sene sonunda enflasyon düşüyor.' Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği falan yok. Bir kere Merkez Bankası, 'Yıl sonunda dolar 40 lira olacak' diyor. Orta vadeli programda, hükümet, 'Yıl sonunda dolar 45 lira olacak' diyor. Doların 45 lira olduğu bir ülkede enflasyon düşer mi Allah aşkına? Bu şartlarda açlık sınırı, 19 bin lirayı geçmiş. Yoksulluk sınırı, 53 bin lira olmuş. Siz emekliye 10 bin lira maaş veriyorsunuz. İşçiye 17 bin veriyorsunuz. Zaten bütün asgari ücretli ve milyonlarca emekli, açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında. Türkiye'de kaç hanenin evine ayda 53 bin liradan fazla bir gelir giriyor? Halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 44'ü de aç. Bunun göstergesi, ispatı; kredi kartı ve banka kredisi borçlarıdır" diye konuştu.
Yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken Erbakan, Milli Görüş ve ahlaklı belediyeciliğin aynı zamanda bereket olduğunu söyleyerek, "1995'te Konya Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Hükümete çağrıda bulundu, 'Kendimden önceki bütün borçları ödedim. Üstüne hizmetlerimi de yaptım. Üstüne bir de para birikti. Eğer hükümet olarak paraya ihtiyacınız varsa, Dünya Bankası'ndan, IMF'den faizle borç almayın" dedi. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Aynı belediye, aynı şehir, gömleği çıkarınca bu sefer 1 ayda borç faizine verdiği para, 6 bin personelinin maaşından daha fazla. Boğazına kadar borca batmış. Ama Milli Görüş'ün ahlaklı belediyeciliği demek; denk bütçe demektir, borç ve faiz olmaması demektir ve bereket demektir" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticileri için 'Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi' kapsamında Yunusemre ilçesinde eğitim ve antiparaziter preparat desteği sağladı.
Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri şap aşılama programıyla hayvan sağlığına önem verdi. Buzağıların kimliklendirme işlemleri ve brucella aşılamaları yapılarak hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümeleri sağlandı. Bu çalışmalarla tarımsal üretimin kalitesi artırılarak bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflendi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Güneş Enerji Sistemi'nin temel atma programına katıldı. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, GES projesinin detaylarını paylaşırken, Başkan Altay ise yeşil enerjiye dönüşüm konusunda yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.
Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER) Başkanı Rüstem İnce, Yalova'da tersanelerde çalışanların yüzde 60'ının dışarıdan geldiğini belirterek, konut ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiğini söyledi. İnce, sektördeki eleman sıkıntısı ve niteliksiz işçilerin maliyetleri artırması konularına da değindi.
Ürdünlü esnaflar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle ramazan alışverişinin durgun olduğunu ifade ediyor. İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinlilerin durumu, ramazan hazırlıklarını etkilemiş durumda. Ürdün'deki esnaflar, bu durumun ülkenin ekonomik durumundan ziyade İsrail'in saldırılarından kaynaklandığını belirtiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)