Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı - Son Dakika
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Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı

31.03.2022 19:12
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı

Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlar ve çiftçilerle istişare toplantısı yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlar ve çiftçilerle istişare toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kaymakamlık konferans salonunda istişare toplantısı düzenlendi. Kaymakam Adayı Hüseyin Bozoğlan'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, insanlığın en temel besin kaynaklarının yetiştiği ve günümüz dünyasında en önemli varlıklardan biri olan toprak ve suyun kullanımını önemsemek için toplandıklarını belirtti. Mehmetbeyoğlu, "Ülkelerin ekonomik kalkınmalarının yanı sıra tarımsal kalkınmanın da büyük önem arz ettiği günümüzde, artık gelişmiş ülkeler tarımsal verimliliği artırma ve suyu bilinçli kullanma politikaları izlemektedir. İlçemizin aynı zaman çok önemli hayvancılık ve tarım şehri olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında ilçemizde yaklaşık 500 bin dekarlık tarım alanı, 8 bin 700 dekarlık bahçe alanı, 1 milyon metrekarenin üzerinde de çayırlı mera alanı bunmaktadır. Erciş'te hayvancılık olarak bakıldığında 410 bin adet küçükbaş, 45 bin adet büyükbaş, 50 bin kümes hayvanı, 25 bin adet ticari kümes hayvanı ve 9 binden fazla kovan bulunmaktadır. Bu verilerde göstermektedir, ilçemiz aynı zamanda önemli bir hayvancılık yeridir" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Hakan Çiftçi'nin yaptığı bilgilendirmenin ardından program son buldu. - VAN

Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı
Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı

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Erciş Kaymakamlığı, Tarım, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erciş'te çiftçilerle istişare toplantısı - Son Dakika


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