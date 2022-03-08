Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

08.03.2022 18:23
Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, zabıta ekipleriyle marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, zabıta ekipleriyle marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Erciş'te, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketlerde denetimlerine devam eden ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Ekipler ile denetime katılan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 81 ilimizde vatandaşlarımızın gıdaya erişiminin sağlanması, oluşabilecek stoklamaya karşı arkadaşlarımızla beraber denetimlerimize başladık. Bütün sektörlerde, serbest piyasa ekonomisi içerisinde denetimler yaptık. Her sektörün olması gereken stok miktarını dikkate alarak hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın korunması bizim için çok önemlidir. Bizim en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz Erciş Belediyesi olarak insanlarımızın mutluluğunu sağlayabilmek, gıdaya erişimini sağlayabilmek ve bunu ucuz fiyatla sağlanmasını hedefliyoruz. Şu anda bir marketteyiz. Arkadaşlarımızla fiyat, kasa ve depo denetimi yaptı. Bir olumsuzluk görmedik. Bu denetimlerin yapılmasında emeği geçen bütün zabıta personeline ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

YORUMLAR
500
Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak Gümüşhane'de yağ stokçularına göz açtırılmayacak Tuşba Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği Tuşba Belediyesinden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği

Zabıta, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı silahlı saldırıya uğradı
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 18:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: Erciş'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement