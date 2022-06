Erciyes Anadolu Holding'den 20,8 milyar ciro

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, "Göreve geldiğim 2018 yılından bu yana istikrarlı bir ivme ile yükselen finansal sonuçlarımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle ülke ekonomisine güç ve değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Erciyes Anadolu Holding Kayseri'de 2021 yılı finansal sonuçları ve gelecek döneme ait hedef ve stratejilerine ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda detaylı bir sunumla holdingin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapan Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, "Göreve geldiğim 2018 yılından bu yana istikrarlı bir ivme ile yükselen finansal sonuçlarımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle ülke ekonomisine güç ve değer katmaya devam ediyoruz" dedi. "Erciyes Anadolu Holding Türkiye'nin en güçlü sanayi gruplarından biri; 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde toplam 6 grup şirketiyle yer alıyor, ihracatta mobilya, tekstil, demir-çelik ve sünger gibi sektörlerdeki gücüyle her geçen yıl daha fazla kazanç sağlıyor, istihdam yaratıyor ve bundan da gurur duyuyoruz" diyen Ertekin; holdingin finansal büyümesine dikkat çekerek 2020 yılında 13 milyar 644 milyon olan ciromuz yüzde 52,8'lik artış ile 2021 yılı sonunda 20 milyar 852 milyon TL'ye, net karımız 1 milyar 633 milyon TL'den 2 milyar 652 milyon TL'ye yükseldiğini söyledi. Zorlu piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracat ile katkı sağlamanın önemine değinen Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin; "2020 ve 2021 yılındaki pandemi koşullarına rağmen disiplinli yönetim anlayışımız ve ülkemize duyduğumuz güvenle uluslararası pazarlarda başarılı sonuçlar almayı sürdürdük ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik. Grubumuzun 2020 yılında 388 milyon Amerikan Doları olan ihracatı yüzde 30,2'lik artışla 505 milyon Amerikan Doları'na yükselmiştir. Bunun yanında 2020 yılında devletimize ödenen vergilerimiz 899 milyon TL'den yüzde 76'lık bir artışla 2021 yıl sonunda 1 milyar 584 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerini kullandı. Grubun gerçekleştirdiği yatırımlara ve özellikle yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlere değinen CEO Ertekin; geçtiğimiz günlerde elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği lisansı alan RHG Enertürk Enerji'nin 2020 yılında 477 Milyon TL olan toplam yatırım tutarının yüzde 427,9'lık artışla 2 milyar 518 milyon TL'ye ulaştığını söyledi. Erciyes Anadolu Holding olarak topluma karşı sorumluluklarının sadece finansal büyüme ve istihdam yaratma ile sınırlı kalamayacağını ifade eden CEO Ertekin; "Sürdürülebilir bir toplumsal yaşam için Kayseri'nin en güçlü grubu olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyecek; eğitim, spor, kültür-sanat gibi yaşamın tüm alanlarında sorumluluklarımızı yerine getirecek ve bu aziz şehre, çalışma arkadaşlarımıza, onların ailelerine her daim elimizden gelen katkıyı sunacağız. Görevimiz önce ülkemiz için var gücümüzle çalışmak, sonra yatırım ve istihdamla bunu toplumumuz için faydaya dönüştürmektir" şeklinde konuştu.

"Kayseri'de ciddi lojistik sorunu var"

Kentte lojistik probleminin olduğunun altını çizen Ertekin; "Kayseri'nin sanayisiyle, ticaretiyle ilgileniyor olsanız, size söylenecek şey; Kayseri'de çok ciddi bir lojistik probleminin olduğudur. Niye? Kayseri'yi insanlara anlatırken 'Üretim üssü' diyoruz. Burada 4 tane büyük üretim alanımız var. ve bu üretim alanlarından ülkenin yüzünü güldüren fabrikalar var. Bu fabrikalar her gün üretiyorlar, ürettiklerini de Türkiye'nin çeşitli yerlerine ve dünyaya taşımaya çalışıyorlar. Kayseri'de lojistik problemi hiçbir zaman bitmez. Türkiye'deki en büyük holdinglerden bir tanesiyiz. 100 tane kendi tırımız, 50 tane dorsemiz var. Ortalama her gün 550 tane tırı hareket ettirmek zorundayız. Erciyes Anadolu Holding'in fabrikalarından çıkıp, sevkiyat alanına gelen her gün 550 tane tırı doldurmak zorundayız. Buna karşılık yapabildiğimizin en iyisi her gün yüzde 87'sini yükleyebiliriz ve ertesi gün minimum yüzde 13 devroluyor. Diğer şirketlerde bundan pek farklı değil" dedi.

"Enerji şirketimizin değerini 1 milyar dolar artırdık"

Göreve geldiği dönemden bu yana enerji şirketinin değerini 1 milyar dolar artırdıklarının altını çizen Ertekin; enerji üretiminde ise verdikleri 1000 MW yenilenebilir enerji sözünü tutacaklarını kaydetti. Alpaslan Baki Ertekin; "Göreve geldiğimde 200 MW hdiroelektrik santral ve 50 MW rüzgar santralimiz vardı. O gün enerji şirketimizin değerleri 220 milyon dolar gibi bir değer ortaya çıkıyordu. Yani günün birinde o şirket o haliyle satışa çıksa 220 milyon dolar ediyordu. Bugün son 3 yılda açmış olduğumuz RES'ler, GES'ler ve aldığımız lisanslarla b şirketin minimum değeri 1 milyar 200 milyon dolar. Yani 3 buçuk yılda bir şirketin değerini minimum 1 milyar dolar artırdık. Manisa - İzmir hattında 80 MW, 23 tane rüzgar gülü var, ülke için yenilenebilir enerji üretiyor. 100 MW İstanbul'da yaptık. Portföyümüzde hiç güneş yoktu, Van Gölü'nün kıyısına Tuşba ilçesine Türkiye'nin aktif çalışan en büyük güneş enerji santralini yaptık, 55 MW. Aynı yıl içerisinde 27,5 MW da Antalya'nın Akseki'sine yaptık. 105 MW ihaleden güneş santrali lisansı aldık Son yapılan rüzgar ihalesinden 30 MW daha rüzgar ihalesi aldık. 1000 MW yenilenebilir enerji sözümüz vardı bu ülkeye, bunu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Büyümede yanımıza yaklaşan holding yok"

Türkiye'de; Erciyes Anadolu Holding'in büyüme rakamlarına yakın başka bir holdingin olmadığını belirten Ertekin; "2016 yılında 6 milyar 563 milyon TL ile başlamış. 2021 yılında 20 milyar 851 milyon TL'ye gelmişiz. 2022 yılsonu tahmini 33 milyar 523 milyon TL'dir. 2016-2022 yılları arasında yüzde 410 büyüme olmuş. Bu büyümenin üzerinde Türkiye'de büyüme ne enflasyonda vardır, ne bizim ayarımızda başka bir holdingin büyümesi bunun yakınına bile yaklaşamaz. Ben de bütün büyük holdinglerin 2016-2022 arasındaki büyüme rakamları var. Bize en çok yaklaşan yüzde 357'de kalmış" dedi.

"Bedir ve Gözbaşı iddiaları anlatmalı"

Kayserispor Kulübü eski başkanı Erol Bedir ve mevcut başkanı Berna Gözbaşı'nın iddialar hakkında cevap vermeleri gerektiğini dile getiren CEO Ertekin konuşmasını şöyle sürdürdü; "Kayserispor'un sponsorluğu üzerine Berna Gözbaşı'yı tanırım, Erol Bedir'i tanırım. Parayı onlara yolladım. Koskoca vekil de yalan söylemeyeceğine göre ya Erol Bedir ya da Berna Gözbaşı paraları hüpletmiş. Vekil öyle diyor. O zaman burada çağrı. Ey Erol Bedir, ey Berna Gözbaşı ya çıkın açıklama yapın ya da bunu kabul ediyorsunuz kardeşim. Ben yapmadım. Bir ilişkide bir veren bir de alan olur. Ben verdim parayı. Namuslu, düzgün bir şekilde sözleşmeye binaen şirketin resmi hesabından sözleşmede yazan miktar kadar yolladık. Verende bir problem yok. O zaman alanda bir problem var. O zaman alanlar Erol Bedir duy beni, Berna Gözbaşı duy beni bir dolap çevirmişsiniz. ya dolap çevirdiniz susuyorsunuz, dolap çevirdiniz suçüstü yakalandınız yada bu iddia sizin için çok önemsiz bir iddia, umurunuzda olmuyor. ya da çıkın 'bu adam bizimle ilgili iftira atıyor' deyip suç duyurusunda bulunun."

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın holding ile ilgili iddialarına da cevap veren Alpaslan Baki Ertekin; holdingin başarısında 14 bin kişinin emeği olduğu için öfkelendiğini, milletvekillerine iddialarını kanıtlamaları gerektiğini söyledi. - KAYSERİ