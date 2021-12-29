Erdemli zabıtası, zincir marketlerde fiyat denetimi yapıyor

Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik zincir marketlerde denetimler yapıyor. Ekipler denetimde döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını kontrol ediyor.

Mersin'in Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, döviz kurundaki artışı bahane ederek fahiş fiyat artırımı yapan işletmeleri tespit etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başta gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satan market ve firmalar olmak üzere birçok işletmede denetim yapılıyor.

Ekipler, ürün fiyatlarının hangi tarihlerde değiştirildiğini kontrol ederken, aynı zamanda raflarda ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığını inceliyor. Denetimlerde fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen satıcılar, tedarikçiler ve üretici firmaların faturaları alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettiriliyor.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürü Esra Özcan, belediye olarak fahiş fiyatların takibinde olduklarını belirterek, "Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce yaptığımız denetimlerde, fiyat etiketleri, hijyen, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü gibi denetimler gerçekleştirmekteyiz. Bu denetimlerimizin yanında fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili denetimlerimizi sıklaştırarak tutanak altına alıyoruz. Aldığımız tutanakları Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediyoruz. İşlemlerimiz bu yönde devam ediyor" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşların, 'Haksız Fiyat Mobil Uygulaması' ve 'Alo 175' üzerinden Tüketici Haklarına fahiş fiyatları ihbar edebilecekleri bildirildi. - MERSİN