Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını bugünkü Kabine'nin ardından açıklayacak - Son Dakika
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Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını bugünkü Kabine'nin ardından açıklayacak

06.06.2022 08:09

Milyonların gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Dün yaptığı açıklamada 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin hazırlıklarının tamamlandığını belirten Erdoğan, detayları Kabine sonrasında açıklayacağını belirtirken hangi müjdeleri vereceği ise merak konusu. Toplantının diğer başlıkları ise fahiş kira artışına karşı yapılacak düzenlemeler ve Suriye'ye yönelik yeni operasyon olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclisin takdirine sunma safhasına getirdiklerini açıkladı.

"KABİNE'NİN ARDINDAN DETAYLARI AÇIKLAYACAĞIM"

Erdoğan, "Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" sözlerini kullandı.

5 MİLYONU AŞKIN MEMURUN GÖZÜ ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI KARARLARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama sonrası 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrilirken, zirvenin gündemi yalnızca 3600 ek gösterge düzenlemesi olmayacak.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI DA KABİNE GÜNDEMİNDE

Toplantıda son günlerde rahatsızlık boyutuna yükselen fahiş kira artışları konusunun da masaya yatırılması bekleniyor. Hükümet, fahiş kira artışlarını Hollanda benzeri bir modelle frenlemeyi hedefliyor. Kiracı ve mal sahibini üzmeyecek bir çalışma yürütülürken "sabit oran" formülü üzerinde duruluyor. Bu konu ile ilgili çalışmalar yürüten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan çalışmaların sonucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

SURİYE'YE YENİ OPERASYON

Kabinenin önemli gündem maddeleri arasında Suriye'ye yapılmasını planlanan operasyon da yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı görev yaptığı Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab kentlerine son yıllarda terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden saldırılar düzenleniyor. Tel Rıfat ve Münbiç!te tüm uyarılara rağmen saldırıların sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kentlerin de sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden arındırılacağını açıkladı. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyona ilişkin hazırlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarması bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını bugünkü Kabine'nin ardından açıklayacak - Son Dakika


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