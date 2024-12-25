Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Düşük bulunan bu rakam sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısına çevrildi. Saat 12.00'de başlayacak grup toplantısı öncesi "Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Refah payı gelir mi?" soruları sorulmaya başlandı.

25.12.2024 10:34
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Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene sağlanan asgari ücret desteği ise bin liraya yükseltildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kamuoyunu adeta ters köşe yaptı. İşçi kesiminden ve muhalefetten yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, gözler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

"HAYIRLI OLSUN" PAYLAŞIMI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam kararının açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MÜDAHALE EDER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayırlı olsun' mesajı paylaşması sonrası "Erdoğan asgari ücret zammını yükseltir, son bir dokunuş daha yapar" beklentilerini bir nebze olsa da frenlemiş oldu. Ancak asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapılmasına tepkiler ise çığ gibi büyümeye devam etti. Bir kesim Erdoğan'ın paylaşımı sonrası asgari ücret zammının artık kesin olduğunu dile getirirken, bir kesim ise asgari ücretin artabileceği görüşünü sürdürüyor.

TÜM GÖZLER SAAT 12.00'DE ÇEVRİLDİ

Tüm bu gelişmeler sonrası tüm gözler bugün yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'na çevirmiş durumda... Saat 12.00'de başlayacak olan grup toplantısında Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Gündem, Refah, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • mrtymn null:
    Halk olmayı beceremezseniz İşte böyle sütten çıkma ak kaşık bir adamın ağzına bakarsınız! 62 13 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Padişah seçer gibi oy veren davar sürüleri, işimiz reise kaldı. 40 18 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    bir tek adam karar verecekse o neden o kadar masraf edip komisyon kurulup toplantılar yapılıyor hersey göstermelik bıktım ben bu sahtecilikten 40 8 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    22 yıldır vermeyen şimdi mi verecek guldurmeyin 25 9 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    Patez suvan yeriz reisi yedirmeyiz. Devlet aklı siz anlamazsınız. Dıj güjlerin oyunu yoksa reisim Türk halkını ezdirmez kimseye. Uzun adam reisim Allah öcalandan alsın erdoğana versin inşallah amin.. 16 17 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    nabız yokladılar, ışıkhan açıkladı asgari ücreti çünkü tepkileri ölçtüler nabız yokladılar, belki yükseltir padişah dümenden, benim sayemde demek için 21 6 Yanıtla
  • ÖZK TRN:
    şov yapacak benden size bu kadar diye gene millet kanacak 24 3 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    arkadaşlar daha çok oy verin verinki saltanatlari bitmesin sen 22 bin 104 liraya ay sonunu getirmeye bak onlar saraylarda yesin icsinler ye babam yere bitmez 17 6 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hersene ayni senaryo ayni taktik ve ayni kitle 16 4 Yanıtla
  • yavuz d:
    30-35 olursa sikinti sgk siyla beraber 38-40 a isveren maliyeti oluyor buda ya herseye zam yada issizlik oranini artiracak ama valla reis 25 yapman lazim ya ,yoksa yrp ye oy aticagim gozukuyor 13 2 Yanıtla
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