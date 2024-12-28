Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız - Son Dakika
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Ekonomi

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." dedi. Erdoğan'ın sözleri, "Sene ortasında asgari ücrete ara zam yapılır mı?" sorusunu akıllara getirdi.

28.12.2024 17:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretle ilgili konuştu.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI: ENAFLASDYONDA SAPMA OLURSA KAYITSIZ KALMAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. Gerek şahsen gerek iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her zorluğun farkındayız. Hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her vatandaşımızın talebini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı şeffaf ve dürüst olma siyasetidir. Bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz. Şahsi çıkarlarımızı değil, tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız dedik. Bu duruşumuzdan taviz vermedik. Ekonomi programımızın temel gayesi refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir.

"FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNÜ BOYKOT EDİN"

Enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin. Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz.

"SOSYAL KONUT PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Enflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisi gördük. Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları 1+1 gibi. Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır.

"FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRECEĞİZ"

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.

"2025'TE ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK"

Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz."

Erdoğan\'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    Sen devlet olarak fahiş fiyatlarla baş edemiyorsan millete boykot çağrısı yapıyorsan o koltukta oturmamalısın derhal istifa etmelisin yazıklar olsun 355 14 Yanıtla
    emre kula:
    İnsanlarla dalga geçiyorlar gerçek enflasyon yüzde 80 geçmiş yalan olan enfalsyon yüzde 47 onu dâhi veremiyorsunuz neymiş enflasyon düşecek miş 20 yıl küsürden beri ülkenin başındasınız düştüğünü görmedik asgarî ücrete zam geldi o bile açlık sınırının altında kaldı halka geldimi kemer sık kendi yandaşlarına geldimi tüm kapılar açık yazıklar olsun 6 0
    Aykut Kalkan:
    istifayı onurlu insanlar eder 5 0
  • Sk 06:
    he Recep he millet söylüyor zaten yap hadi insanları aptal yerine koyuyorlar 229 14 Yanıtla
  • monşer null:
    Çok İnanıyoruz sana sömürmeye Devam edin ülkeyi 228 11 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    önemli değil reis önemli olan Hükümetin bekası.. 26 167 Yanıtla
  • Erol AY:
    Sapmama ihtimalini düşünemiyorum. 132 6 Yanıtla
  • Umit Koc:
    asgari ücretle olmadı ama en azından emeklileri bari üzmeyin 112 7 Yanıtla
  • Muhammet Şahin:
    Bir senede yüzde 150 enflasyon oldu yüzde 30 zam verdi daha ne kadar sapma olacak geçtiğimiz 2024 yılını saymadan 2025 hedefi oranında zam yapıldı 2024 teki enflasyon ücreti nerde p... 105 7 Yanıtla
    Türker Karaarslan:
    Nerede %150 zam oldu acaba Ezbere yorum 1 0
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