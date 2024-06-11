Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel ne konuştu? Ömer Çelik\'ten açıklama geldi

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs'ta kendisini ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'e bugün iadeiziyarette bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeyle ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU TABLODAN MEMNUNİYET DUYDU"

"Siyasi partiler arasındaki bu diyalog sürecinin güçlü bir şekilde devam etmesi, kutuplaştırıcı, milletimizi yoran üzen siyaset biçimlerinden kaçınılması arzumuzdur." diyen Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen iadeiziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar. Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini herhangi bir şekilde siyasetin gündelik mevzi savaşları içerinde bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

"EKONOMİ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI GÜNDEME GELDİ"

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir inisiyatifle değil en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede en geniş şekilde bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Bu görüşmede ekonomi ile ilgili konularında gündeme geldiği aşikardır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız orta vadeli program ve 12. kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edinilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Ayrıca şimdiye kadar yapılan çeşitli çağrılara rağmen popülizme tevessül edilmeyerek bu programa bağlılığımızı ve Türkiye'nin bu konudaki istikrarı koruyacağı ve programa zarar veren tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız arzu edildiği takdirde CHP tarafından Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek Beyin istenildiği zaman bilgi verebileceğini ifade etmişlerdir."

"AVRUPA'DAKİ FAŞİST DALGAYA KARŞI TÜRKİYE'DEKİ PARTİLER ORTAK HAREKET ETMELİ"

Önümüzdeki dönemde dış politika konusunda işbirliğinin artırılması önemli olacak. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın ve popülist sosyalist partilerin ortaya koyduğu performans, Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin içindeki iş birliğinin artması bu aşırı sağ, popülist ve radikal partilere karşı güçlü bir mesaj verilmesi açısından fevkalade önemli olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'nin içindeki partilerin bu ortaya çıkan faşist dalgaya karşı ortak hareket etmeleri konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.

"PARTİLER ARASINDAKİ DİYALOG SÜRECİNİN DEVAM ETMESİ ARZUMUZDUR"

( Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını hatırlatarak) Cumhurbaşkanı'mız törenlerde CHP ve diğer partilerle güçlü şekilde beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasi partiler arasındaki bu diyalog sürecinin güçlü bir şekilde devam etmesi, kutuplaştırıcı, milletimizi yoran üzen siyaset biçimlerinden kaçınılması ve gerçek siyaset alanında ve hizmet yarışında yarışılması bizim bu konuda temennimiz ve arzumuzdur.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarımdan eğitime kadar diğer alanda hükümetimizin yaptıklarını anlattı kendilerinin de birtakım değerlendirmeleri oldu, bahsettiğim bu gündemle ilgili Özel'in değerlendirmeleri oldu ama bu açıklamaların CHP Genel Merkezi tarafından yapılması daha doğru olur.

"TEKRAR GÖRÜŞME İÇİN BU KAPI AÇIKTIR"

Bundan sonra tekrar görüşme ihtiyacı olursa bu kapı açıktır. Siyasette yumuşama siyasi partiler arasındaki yarış rekabet düzeyinde olsun, rekabeti husumete çevirmeyelim bu çerçevede hassasiyeti gözetelim, meseleleri konuşalım. Türk siyasi hayatında rekabet bir husumete dönüşmüş. Husumet yok, adlarımız farklı olabilir, partilerimiz farklı olabilir hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Bu anlayışla hareket edersek millete daha iyi hizmet ederiz."

18 YIL ARADAN SONRA CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Liderlerin yanında ilk görüşmedeki isimler yer aldı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. İki isim 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi zirvede konuşulanlara dair not aldı.

İKİ LİDER NE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde, gündemdeki birçok konu ele alındı. Başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığı, görüşmede gündeme getirildi.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE KUŞ UÇURTULMADI

Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmedi. Görüşme sırasında asansörlerin çalışmadığı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının görevli olduğu öğrenildi. CHP yetkilileri parti binasına protokol kuralları gereğince Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından getirilen Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı'nı astı.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı. Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.