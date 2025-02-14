Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu

Ekonomi

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki Çin firmasının Manisa ve Samsun'da elektrikli araç fabrikası kuracağını duyurdu.

"HER İKİSİ DE DÜNYA ÇAPINDA MARKALAR"

Erdoğan, "Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar. Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iki Çin markasının Samsun'da ve Manisa'da kuracakları elektrikli otomobil fabrikasından şöyle bahsetti:

"Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık.

Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar.

Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir. TOGG'un iç piyasada yakaladığı başarıyı, otomotivdeki bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız. Türkiye TOGG ile adeta dünyaya sesleniyor ve 'Biz de varız, buradayız ve güçlüyüz' diyor."

BYD 2026 YILINDA MANİSA'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Daha önce BYD ile 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı ve Manisa'ya kurulacak fabrika için inşa aşamasına geçildi. BYD, 2026 yılında Manisa'daki fabrikada üretime başlayacak.

YATIRIM TUTARI 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım tutarının 2 milyar doların üzerinde olacağını açıkladı. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Bakan Kacır, "7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız." dedi.

"TOGG, REKABETÇİ BİR OYUNCU OLMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim TOGG'un sadece Türkiye için değil, dünya genelinde de rekabetçi bir oyunca olma özelliğine sahip olduğunu ifade etti:

"TOGG bizim için bir final değil, bir başlangıçtır. Otomotiv dünyasına attığımız güçlü bir adımdır. Bu yolda daha çok mesafe almamız gerekiyor ve bu mesafeleri de alacağız. Otomobilimizi hangi lider görse, test etse övgü dolu ifadelerini işitiyoruz.

Malezya'da, Endonezya ve Pakistan'da da bunun benzeri oldu. Hepsi de aracı ve sunduğu konforu çok beğendiler. TOGG'un sektördeki yerini sağlamlaştırıp yoluna devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. TOGG yalnızca Türkiye için değil, dünya genelinde de rekabetçi bir oyuncu olma potansiyeline sahip.

"PAKİSTAN, TOGG'U GÜNDEME GETİRDİ"

Erdoğan; Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelere TOGG'u ihraç etmenin çok önemli bir adım olduğunu ve bu adımın söz konusu ülkelerde üretim yapılmasına kapı aralayacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın TOGG'un ülkelerinde üretim yapma konusunu gündeme getirdiğini de kaydetti:

Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerle TOGG'un ihracatı ve bu pazarlardaki konumlandırılması konusunda somut adımlar atılması oldukça önemli.

Bu tür iş birlikleri sadece Türkiye'nin otomotiv endüstrisini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bu ülkelerle olan ticari ilişkileri de şekillendirir. Öncelikle TOGG'un bu ülkelerde piyasaya sunulması, daha sonra da üretimi veya ortak yatırım fırsatları elbette gündeme gelebilir.

Nitekim Pakistan, ülkelerinde üretim yapılması konusunu da gündeme getirdi. Bunlar önemli adımlardır. TOGG'un yurt dışında konumlandırılması sadece otomotiv sektörü açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası prestiji ve ekonomik ilişkileri için de yeni bir kapı açacaktır.

Bu bağlamda iş birlikleri ve ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek, her iki taraf için de kazançlı bir duruma dönüşebilir. İnanıyorum, Türkiye'nin otomobili TOGG, ülkemizin küresel markası da olacaktır."