Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!

Katar dönüşü konuşan Erdoğan'ın düşük faiz söylemi yine doları yükseltti.

Erdoğan, faizlere ilişkin, "Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz" dedi.

Katar dönüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur ataklarını tersine çevireceklerine inandıklarını belirterek, düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceklerini söyledi. Döviz kurundaki hareketliliği 'manipülasyon' olarak değerlendiren Erdoğan, "DDK bu işin arkasında kimler olduğunu araştırıyor" açıklaması yaptı.

Güne 13,6070 ile başlayan dolar/TL 13,7161'e; 15,3970 Euro/TL ise 15,4819'a yükseldi.