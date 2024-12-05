Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi? - Son Dakika
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Ekonomi

Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki yüzde 43,93 oranındaki artışı düşürme yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca araç sahibini heyecanlandıran açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, indirimin masada olduğunu ifade etti.

05.12.2024 13:22
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"ne göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu oranı yüzde 80 oranına kadar indirme yetkisine sahip. Eğer bu yetki kullanılmazsa MTV yüzde 43,93 oranında zamlanacak. Yüzde 50 indirim yapılırsa MTV artışı yaklaşık yüzde 22 olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini aralık ayı sonuna kadar kullanabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de yaptığı açıklamada milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV indirimi konusunda değerlendirme sürecinin sürdüğünü söyledi.

"BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR"

Konuyla ilgili Yılmaz, "Kamunun gelir ihtiyacı var, diğer taraftan dezenflasyon politikasına destek boyutu var. Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir. Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

2023'te Erdoğan, yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 61,5'e düşürmüştü. 2024 için yüzde 58,46 olan oran ise değişmemişti.

Eğer yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmazsa, 2024'te en düşük MTV 347 TL'den 499,44 TL'ye, en yüksek MTV 160 bin 285 TL'den 230 bin 698 TL'ye yükselecek.

Erdoğan\'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • veysel unlu:
    Yapmazlar. Yapsa da başka yerden 10 katini geçirir. Mehmet varya ingiliz ajani 39 1 Yanıtla
  • McA !:
    Önce bindir sonra indir sonrada alkış bekle valla ne güzel dünya Ali Yesildağ ın ( Tayyip abi paranızı çalar ve sizi kendine alkışlatır. ) Sözü geldi aklıma ,Büyük üstasın Sn.Recep Tayyip Erdoğan %80 indirim yaparsın sen 24 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tayyip ten bunu bekleyen varsa altımda satılık köprü 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz:
    kesinlikle yapmasin.yaptigin an araclara yok diyip yine bayilerin taseron galericilerde indirim gormeden sifirindan pahaliya satarlar 2021 yilinda aynisi olmustu.odeyecegimiz otv bayilerin taseron firmalsrin cebine girer 8 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    batmış memleket indirirmi sanki bugünlerimizi ararırız gibi 4 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bay potnus rumu yine bir şeytanlik peşinde 4 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Bence yükseltmesinler yeter 4 0 Yanıtla
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