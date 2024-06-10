Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılara yönelik döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren yeni uygulamanın pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını duyurmuştu. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenleme, ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünün yüzde 30'a indirilmesi anlamına geliyor.

10.06.2024 09:03  Güncelleme: 09:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuştu. "Müjdeli bir haber vermek istiyorum" diyen Erdoğan, "İhracatçılarımız için Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak. Tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

UYGULAMA YENİ HAFTANIN İLK GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren yeni uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iseyeni düzenlemeyle tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini kaydetti.

DÖVİZ İÇİN VERİLEN YÜZDE 2'LİK DESTEK KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile TL'ye dönüştürülen döviz için verilen yüzde 2'lik destek kaldırıldı. Daha önce yurt dışı kaynaklı dövizlerin tamamı bozdurma kapsamındayken, yeni düzenlemeyle kapsama hangi tür gelirlerin gireceğini Merkez Bankası'nın belirleyeceğine ilişkin hüküm tebliğe eklendi.

ZORUNLULUĞUN TAMAMEN KALDIRILMASI İSTENİYOR

Gelişmeyi olumlu bir adım olarak yorumlayan ihracatçılar, zorunluluğun tamamen kaldırılmasını istiyor.

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı - Son Dakika
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