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Erdoğan'ın stokçulara yönelik sert sözleri AK Parti'yi harekete geçirdi! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak - Son Dakika

Erdoğan'ın stokçulara yönelik sert sözleri AK Parti'yi harekete geçirdi! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak

10.12.2021 08:17
Erdoğan'ın stokçulara yönelik sert sözleri AK Parti'yi harekete geçirdi! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız" açıklamasının ardından düğmeye bastı. Tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasındaki cezanın üst sınırının artırılmasını öngören düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak ve bu ay içerisinde yasalaşacak.

Düzenleme kapsamında, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasında verilecek cezanın üst sınırı artırılacak. Stokçulukla mücadelede üst sınırın ne olacağı ise bugün netleşecek.

DÜZENLEMEDE YASADA YER ALIYOR

Sabah'ın haberine göre AK Partili kaynaklar marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bilindiği gibi yasal düzenleme ile stokçuların üzerine ciddi manada gideceklerini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz" demişti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler.

"HEM EL KOYACAK HEM CEZA UYGULAYACAĞIZ"

Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum. Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın.

Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz."

Erdoğan'ın stokçulara yönelik sert sözleri AK Parti'yi harekete geçirdi! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, TBMM, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın stokçulara yönelik sert sözleri AK Parti'yi harekete geçirdi! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın stokçulara yönelik sert sözleri AK Parti'yi harekete geçirdi! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak - Son Dakika
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