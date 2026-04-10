Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
10.04.2026 11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonları ilgilendiren hobi bahçeleri ve trafik cezalarıyla ilgili tartışmalar üzerine düğmeye bastı. MKYK toplantısında gündeme gelen iki kritik başlık için Ankara Milletvekili Osman Gökçek ciddi toplumsal sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. Erdoğan vatandaşın mağdur edilmemesi için ilgili bakanlıklara talimat verildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kamuoyunda tartışmalara neden olan hobi bahçeleri düzenlemesi ile trafik cezalarına ilişkin yeni adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda ele alınan başlıkların, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendirdiği belirtildi.

HOBİ BAHÇELERİ DÜZENLEMESİ 7 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendirdiği ifade edilen hobi bahçelerine yönelik mevcut düzenleme, toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Ankara Milletvekili Osman Gökçek, mevcut uygulamanın hayata geçirilmesi halinde çok sayıda yapının yıkılabileceğini ve bunun ciddi toplumsal sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

“VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, toplantıda dile getirilen farklı görüşleri dinlediği ve oluşan hassasiyetler doğrultusunda düzenlemenin yeniden ele alınması için ilgili bakanlara talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın, yapılacak çalışmalarda vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğine özellikle vurgu yaptığı ifade edildi.

TRAFİK CEZALARI DA MASADA

Toplantıda yalnızca hobi bahçeleri değil, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler de gündeme geldi. Kamuoyunda tartışma yaratan uygulamalarla ilgili yeni bir çalışma yapılması gerektiği değerlendirilirken, bu konuda da ilgili bakanlıklara talimat verildiği aktarıldı.

YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI BAŞLIYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, "Size iki önemli haber vereyim. Bir süredir iki önemli tartışma konumuz vardı:

1/Kamuoyunda hobi bahçeleri diye bilinen ama 7 milyon civarında kişiyi yakından ilgilendiren imarsız küçük ölçekli bahçeli evlerin yıkılıp yıkılmayacağı.

2/Yeni Trafik Kanunu ile getirilen ağır ceza ve uygulamalar.

Duydum ki Cumhurbaşkanımız iki soruna da el atmış ve yeni düzenleme yapılmasını istemiş. Önce ilkinden başlayım. AK Parti’nin bugünkü MKYK toplantısında hobi bahçeleri mevzuunu Ankara Milletvekili Osman Gökçek gündeme getirmiş. Gökçek, mevcut yönetmeliğin uygulanması halinde binlerce kişinin mağdur olacağını belirterek, siyaseten ağır bedel ödeneceğini söylemiş. Tarım Bakanı da yönetmelik hakkında bilgi vermiş. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş, İkinci mevzuya gelince. Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş. Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş." dedi.

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mehmet Göçer mehmet Göçer:
    hobi bahçeleri insanların şehirden bir nebzede olsa uzaklaşmak için kaçış noktası .bu hobi bahçelerinin yıkılması kaldırılması insanları şehre daha çok kalabalık şehre göc etmesi demektir 22 21 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    ilk defa düzgün bir yasa çıkardınız arkasında durun. 33 9 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Gökçek ailesi mi çözdü yani konuyu? hahahahahahahah :) 6 2 Yanıtla
  • Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    Yapanın yanında kar kalmasın kalmasın kalmasın...yasalarımız afla delinmemeli kurallara uyan neden aptal yerine koyuluyor moloz dökmek icin belediyeye 104 bin tl para istiyor mecburen vereceğiz Kurnazlar 5 dönümü 20 ye bölsün 1.25 milyona satsın 25 milyon kazansın sonra içerdikler tarlaya beton döksün kanalizasyon yapsın yok olmaz bu şekilde gelecek kurtarılmaz 0 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Sarayda oturan bos adam 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi - Son Dakika
