Ergün Gürol: "Genç Nüfus ve Teknoloji İlgisi Türkiye\'yi Kripto İçin Farklılaştırıyor"

İstanbul, kıtaları ve kültürleri birleştiren benzersiz konumuyla, Web3 ve kripto para dünyasının kalbinin attığı bir merkez hâline geliyor. Bu vizyonun somut bir yansıması olan İstanbul Blockchain Haftası (IBW), alanında önde gelen kurucuları, sektör devlerini ve yeni projelerin yöneticilerini bir araya getiren prestijli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Yalnızca bir teknoloji buluşması olmayan IBW, aynı zamanda Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarına açılan stratejik bir kapı niteliğinde.

IBW, sektörün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol üstleniyor. Etkinlik, kripto varlıklar, Web3 çözümleri ve merkeziyetsiz finans alanında fikir alışverişi ve iş birlikleri için eşsiz bir zemin sunuyor.

TÜRKİYE, BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNDE STRATEJİK BİR OYUNCU

İstanbul Blockchain Haftası'nın bugünkü son gününde, WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Gürol, Haberler.com'a özel değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin genç ve teknolojiye yatkın nüfusu sayesinde Web3 dünyasında önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Gürol, bu dinamiklerin kripto varlıklara olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Gürol'a göre Türkiye'de yatırımcılar sadece finansal kazanç değil, aynı zamanda blokzincir teknolojisinin sunduğu yeniliklerden de fayda sağlamak istiyor. Bu da ülkeyi, kripto ve Web3 alanında hizmet sunan firmalar için cazip bir pazar hâline getiriyor. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir ve güvenli şekilde değerlendirilebilmesi için regülasyonların önemine dikkat çeken Gürol, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) çizeceği çerçevenin belirleyici olacağını vurguladı.

WHITEBIT: TÜRKİYE'DE KALICI OLMAYI HEDEFLİYOR

Global pazarda faaliyet gösteren ve lisanslı alanlarda yatırımlar yapan WhiteBIT'in, Türkiye operasyonlarını da uzun vadeli bir stratejiyle yönettiğini belirten Ergün Gürol, "Türkiye'de sadece alım-satım odaklı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine ve sektörel gelişime katkı sağlayacak teknoloji çözümleri üretmek istiyoruz" dedi.

Firmanın sermaye ve teknoloji açısından güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Gürol, Türkiye'de doğru regülasyonlara uyum sağlayarak kullanıcı güvenini artırmayı ve bu doğrultuda ürün çeşitliliğini geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı. Ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülen kripto varlıkların günlük yaşama entegrasyonunun, zamanla Türkiye'de de gerçekleşeceğini öngördü.