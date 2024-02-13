Erzincan\'daki altın madeninde yaşanan heyelan sonrası SSR Mining\'in hisseleri çakıldı

Ekonomi

Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği madenin yüzde 80 sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.

ERZİNCAN'DA ALTIN MADENİNDE TOPRAK KAYMASI

Erzincan'da toprak kayması felaketi yaşandı. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü.

FELAKETİN ARDINDAN ABD'Lİ ŞİRKETİN HİSSELERİ ÇAKILDI

Toprak kaymasının yaşandığı Çöpler Altın Madeni'nin Çalık Holding ile birlikte yüzde 80 sahibi olan SSR Minig'in hisseleri hem ABD hem de Kanada borsasında çakıldı. Türkiye saati ile 16.30'da açılan NASDAQ'da (ABD) şirketin hisseleri yüzde 50'den fazla düştü. Dün günü 9,72 dolar ile kapatan şirketin hisseleri 16.30'da 8,23 dolar ile açıldı. 1 saatten kısa sürede 4,50 dolara kadar gerileyerek 22 senelik dibi gördü. Şirketin hissesi şu an NASDAQ'da 2002'deki değerine kadar geriledi.

TÜRKİYE, ABD, KANADA VE ARJANTİN'DE MADEN SAHALARI VAR

Denver merkezli şirket, Türkiye'deki Çöpler madeni dışında ABD, Kanada ve Arjantin'de maden sahaları işletiyor. Şirketin raporlarına göre, Çöpler madeninden 2019'da 391 bin ons, 2023'te 221 bin ons altın üretildi. 2023'ün ortalama altın fiyatlarıyla bu üretim, 428,7 milyon dolarlık değere denk geliyor.

ERZİNCAN'DA REKOR ÜRETİM

Şirket, 2023'te toplam 707 bin onsluk altın üretiminin yüzde 31,3'ünü Erzincan'daki Çöpler madeninde üretti. Erzincan'daki Çöpler madenini işleten Anagold Madencilik şirketinin yüzde 20'si ise Çalık Holding'e ait.