Erzincan'daki altın madeninde yaşanan heyelan sonrası SSR Mining'in hisseleri çakıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'daki altın madeninde yaşanan heyelan sonrası SSR Mining'in hisseleri çakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.

13.02.2024 23:20
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Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği madenin yüzde 80 sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.

ERZİNCAN'DA ALTIN MADENİNDE TOPRAK KAYMASI

Erzincan'da toprak kayması felaketi yaşandı. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü.

Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı madenin sahibi SSR Mining'in hisseleri çakıldı

FELAKETİN ARDINDAN ABD'Lİ ŞİRKETİN HİSSELERİ ÇAKILDI

Toprak kaymasının yaşandığı Çöpler Altın Madeni'nin Çalık Holding ile birlikte yüzde 80 sahibi olan SSR Minig'in hisseleri hem ABD hem de Kanada borsasında çakıldı. Türkiye saati ile 16.30'da açılan NASDAQ'da (ABD) şirketin hisseleri yüzde 50'den fazla düştü. Dün günü 9,72 dolar ile kapatan şirketin hisseleri 16.30'da 8,23 dolar ile açıldı. 1 saatten kısa sürede 4,50 dolara kadar gerileyerek 22 senelik dibi gördü. Şirketin hissesi şu an NASDAQ'da 2002'deki değerine kadar geriledi.

Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı madenin sahibi SSR Mining'in hisseleri çakıldı

TÜRKİYE, ABD, KANADA VE ARJANTİN'DE MADEN SAHALARI VAR

Denver merkezli şirket, Türkiye'deki Çöpler madeni dışında ABD, Kanada ve Arjantin'de maden sahaları işletiyor. Şirketin raporlarına göre, Çöpler madeninden 2019'da 391 bin ons, 2023'te 221 bin ons altın üretildi. 2023'ün ortalama altın fiyatlarıyla bu üretim, 428,7 milyon dolarlık değere denk geliyor.

Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı madenin sahibi SSR Mining'in hisseleri çakıldı

ERZİNCAN'DA REKOR ÜRETİM

Şirket, 2023'te toplam 707 bin onsluk altın üretiminin yüzde 31,3'ünü Erzincan'daki Çöpler madeninde üretti. Erzincan'daki Çöpler madenini işleten Anagold Madencilik şirketinin yüzde 20'si ise Çalık Holding'e ait.

Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı madenin sahibi SSR Mining'in hisseleri çakıldı
Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı madenin sahibi SSR Mining'in hisseleri çakıldı
Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı madenin sahibi SSR Mining'in hisseleri çakıldı
Erzincan\'daki altın madeninde yaşanan heyelan sonrası SSR Mining\'in hisseleri çakıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Veysel Guner: Biz Kendımiz Altın Madenınde Arama Sahıplenme Yapmıyoruz ABD şirketı Almış Kazıyor Arıyor Ülkemızde Topragımızda ABD Şirketının Ne İşi Var Kım Verdı Bu Hakkı Bunlara 45 1 Yanıtla

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'daki altın madeninde yaşanan heyelan sonrası SSR Mining'in hisseleri çakıldı - Son Dakika


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