Erzurum'a 42 milyon hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II programı kapsamında 2021 yılı içerisinde toplam yatırım tutarı 141,3 Milyon TL olan 61 adet proje için yatırımcılara yapmış olduğu 42 Milyon TL hibe ödemesi ile 2020 yılına oranla hibe desteğini yüzde yüz artarak rekor tazeledi.

İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü; 2021 yılında yapılan ödemeler içerisinde Büyükbaş ve Küçükbaş Et ve Süt üretimi, Et ve Süt İşleme, Arıcılık, Yöresel Ürünler, Kırsal Turizm, Makine Parkları, Yenilenebilir Enerji, Alabalık Çiftlikleri, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği ve Zanaatkarlık Tesisleri bulunduğunu belirtti.

2021 yılında toplam 42 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirerek bu rakamın 2020 yılına oranla yüzde yüz arttığını ifade eden Özlü, "Hibe desteği sağladığımız projelerin faaliyete geçmesiyle üretime ve istihdama önemli katkı sağlanmıştır" dedi.

Özlü, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda hijyeni ve güvenliği konularında AB standartlarını sağlayan işletmelerin ilimize kazandırılmasına devam edileceğini belirtti.

Özlü, "Bu minvalde 2022 yılında bitirilmesi planlanan yatırımlarımız için çiftçilerimize ve yatırımcılarımıza 32,4 milyon TL hibe ödemesi yapılacaktır. Bunlara ilave olarak 2022 yılı Şubat ayı başında 11. Proje Çağrı ilanı kapsamında alınacak yeni projeler ile yatırımcılarımıza sağladığımız hibe destek miktarının daha da artacağını belirtti. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme kapsamında ön çağrı metni yayınlanan ilan kapsamında Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar ve Misel, Fide ve Fidan, Çiçek Soğanı Yetiştiriciliği, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmelerinin Kurulumu, Kırsal Turizm, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkaları ve Yenilenebilir Enerji Tesislerinin Kurlumu için yapılacak proje başvuruları yüzde 65 hibe desteğinden yararlanacaktır. Ayrıca onaylanacak projelerin hibe tutarlarının yüzde 50'si oranında yatırımcılara ön finansman olarak avans sağlanacaktır" diye konuştu.

Ortaya çıkacak bu yatırımlar sayesinde ilin ekonomisinin canlanmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayacağını ifade eden Özlü, proje yapmayı düşünen yatırımcılarımızın İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti. - ERZURUM