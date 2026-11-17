Erzurum'da 2026 yılı ekim ayında 4 bin 300 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir sayısı, eylül ayına göre 278, geçen yılın aynı ayına göre ise 313 adet azaldı.

Ekim 2026'da Erzurum'da devri yapılan 4 bin 300 motorlu kara taşıtının 2 bin 769'unu otomobiller oluşturdu. Aynı dönemde 893 kamyonet, 321 traktör, 110 motosiklet, 105 kamyon, 69 minibüs, 22 otobüs ve 11 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı.

Eylül 2026'da kentte toplam 4 bin 578 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirilmişti. Ekim ayında bir önceki aya göre devir sayısı 278 azalarak yüzde 6,1 geriledi.

Geçen yılın aynı döneminde ise Erzurum'da 4 bin 613 motorlu kara taşıtının devri yapılmıştı. Ekim 2026'da geçen yılın aynı ayına kıyasla devir işlemlerinde 313 adetlik düşüş yaşandı. Yıllık bazdaki gerileme yüzde 6,8 olarak kaydedildi.