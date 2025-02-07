Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

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Esnek çalışma modeli ile ilgili çalışmaların devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konunun yasal altyapısı ile piyasalardaki etkisine yönelik hazırlıklarını tamamlamak üzere. Üzerinde çalışılan yeni modelin ayrıntıları belli oldu.

07.02.2025 14:40
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Türkiye'de çalışma hayatını kökten değiştirecek değişiklik için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi etkileyecek yeni çalışma düzenine göre, haftalık ve aylık çalışma saatleri aynı kalsa da tatil gün sayısı artacak.

SOSYAL HAYATTAKİ DEĞİŞİM ÇALIŞMA HAYATINI DA DEĞİŞİME ZORLUYOR

Türkiye'de düşen nüfus, artan emeklilikle birlikte iş hayatının akışının bozulmaması adına birçok değişiklik yapılması uzun yıllardır planlanıyor. Hibrit çalışma, uzaktan çalışma gibi yeni çalışma düzenleri koronavirüs pandemisiyle birlikte hayatımıza girmişti. Bunlara ilişkin bazı düzenlemeler getirilerek işçilerin haklarının korunması hedefleniyor.

Özellikle koronavirüs salgını döneminde sokağa çıkma yasağı varken hibrit yani uzaktan çalışma modeli tıpkı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yayıldı. Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak o model şimdi bir adım daha ileriye taşınarak belli günlerde iş yerinde belli günlerde uzaktan çalışmayla farklı mekanlarda bulunup çalışma saatlerinin doldurulması sağlanacak.

KAMUDA İLK ADIM ATILDI

Kamu çalışanları için esnek çalışma modelinde ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği yürürlüğe girdi. Özel sektöre yönelik teşvik de bu noktada süreci hızlandıracak. Yeni düzenin en temel ilkesi, çalışanın mesaide olduğu günlerde toplam çalışma saati bir miktar uzayacak, ancak haftalık ve aylık toplam çalışma süresi aynı kalacak. Buna karşın haftalık ve aylık yapılan izin artacak.

HAFTALIK 4 GÜN ÇALIŞMAK YETERLİ OLACAK

Mevcut durumda haftada 5 gün çalışan biri, yeni düzende günlük çalışma saatlerini bir saat artırarak artık 4 gün çalışacak ve haftada 3 gün izin yapabilecek. Benzer şekilde haftada 1 gün izin yapan biri de artık 2 gün izin hakkına sahip olabilecek.

HANGİ SEKTÖRLERDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni çalışma düzeninin hemen her meslekte uygulanması mümkün ancak yakın zamanda hibrit modeli uygulayan sektörlerin bu konuda daha hızlı hareket edebileceği öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sektörlere ilişkin açıklamasında "Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK

Bakan Vedat Işıkhan, yeni düzen için bazı yasal düzenlemelerin yapılacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkilerini göz önüne alarak sosyal güvenlik ve çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek. Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesi, bu çerçevede serbest ve proje bazlı çalışma modellerine yönelik teşviklerimizi daha da artıracağız. Platform ekonomisi çok önemli bir ekonomi haline gelmeye başladı. E-ticaret, serbest çalışma, dijital hizmetler olarak gruplandırabileceğimiz bu alanda çalışanların haklarının güvence altına alacak mekanizmaların oluşturulması yönünde çalışmalarımız olacak. Son olarak da iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için de yapacağımız çalışmalardan sadece bir iki örnek vereceğim. Çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir.

Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Dünyası, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yunus Durak:
    Kamuda memur zamanında işe gelmiyordu, bu uygulama daha kötü olacak gibi 51 29 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    memurlar zaten bütün mesaisini ofiste yatarak geçiriyordu şimdi işe gitmelerinede gerek kalmaz artık. 43 29 Yanıtla
  • bülent C.:
    Siz bunu inşaat , maden , tekstil , sanayi üretim fabrikalarda uygulayında görelim. Adamlar pazar günleri bile çalışıyor. Herkes çalışsın haftada 1 gün tatil yeter. Tembel millet oldu zaten , ayrıca 3 gün tatilinde masrafı çok olur. Kart borçları çoğalacak :))) 36 16 Yanıtla
  • Ramazan Kılıç:
    Çok çalışmak değil, verimli çalışmak gerekir. İş yerinde mesai saati doldurmak için bulunmakla iş yapmak için bulunmak arasında fark olduğu gibi. Mutlu çalışan mutlu patrona sebep olur mutsuz çalışan tükenmişlik sendromundaki çalışan mutsuzluk üretir. Mutlu çalışan anne baba mutlu çocuklar yetiştirir 39 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Bakın görün burda alt kesimi kucağa alma işi çıkacak :) 20 5 Yanıtla
  • nihat karayel:
    50 bin altı maaş alan yok birde işin yüzde 80 nin asgaritli ücretliler yaparken zahmet etmeyin evden iç gelmesinler dışarıdan asgari ücretli bulun onlar onların yapacağınıda yapar adece bankamatiklere gitsinler ay sonu yazıktıronlara 13 8 Yanıtla
  • Ömer Kocaman:
    ne iş yapıyor devlet çalışan ı 11 7 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Mesele çalışma yapmak kafa yormak değil yeğen, mesele kuralları yasayı hakkıyla hukukuyla kabul ettirip gerçekten hayata geçirmektir. 8 1 Yanıtla
  • alihan dikici:
    SONRA YUNANİSTAN GİBİ OLMAYALIM BİR ENAYİ LER BİRDE SAAT ÇALIŞIR DİYOR SAAT (12) HER YER PAYDOS 5 3 Yanıtla
  • 541154:
    turizm sektöründe hem az maaş hemde hafta 1 izin var gece 24 saat arayıp nasihat verıp zam vermeyen patronlar da cabası 3 0 Yanıtla
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