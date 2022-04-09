Et ve Süt Kurumu ile kasapta satılan etler arasında fiyat uçurumu var! İşte karşılaştırmalı rakamlar - Son Dakika
Üye Girişi

Et ve Süt Kurumu ile kasapta satılan etler arasında fiyat uçurumu var! İşte karşılaştırmalı rakamlar

09.04.2022 15:02

Et ürünlerinin fiyatları Et ve Süt Kurumu'nda daha avantajlı olarak satışa sunulmaya başlandı. Kıymanın kilosu 83 lira, dana pirzola 152 lira, dana biftek 117.5 liradan satılıyor.

Et ve Süt Kurumu piyasadan daha uygun fiyata et ürünlerini satmaya başladı. Geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıkladığı uygun fiyatlı et satışları ile vatandaşlar şubelerde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Dana pirzolanın kilosu 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira, sucuk ise 95 liradan satışa sunuldu.

YÜZDE 50'YE YAKIN FARK VAR

Kasap ile Et ve Süt Kurumu arasındaki fiyatlarda yüzde 50'ye yakın farklar oluşmaya başladı. Fark büyük olunca vatandaşların da ilgisi artmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok." dedi.

Kirişci "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda. Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitti CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitti Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar

Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Et ve Süt Kurumu ile kasapta satılan etler arasında fiyat uçurumu var! İşte karşılaştırmalı rakamlar - Son Dakika


Son Dakika
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
14:54 Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı
14:42 İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti
14:32 Trafik kazası değil, cinayet çıktı: Hırsızlar kendilerini engellemeye çalışan bekçiyi arabalarıyla ezmiş
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
13:50 Kılıçdaroğlu, Macaristan'da 6'lı muhalefeti yenen Orban'ın zaferini yorumladı: Tek benzerlik 6 rakamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 15:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Et ve Süt Kurumu ile kasapta satılan etler arasında fiyat uçurumu var! İşte karşılaştırmalı rakamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement