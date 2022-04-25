Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor - Son Dakika
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Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

25.04.2022 12:17
Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

Eti Bakır, 1.2 milyar dolarlık yatırımla kurduğu Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde pirit konsantresinden teknoloji yoğun sektörlerde, özellikle de bataryalarda kullanılan kobaltı üretiyor. Dünyadaki kobalt üretiminin %2'sini sağlayan tesiste ayrıca gübre, katot bakır gibi birçok ürün üretiliyor. 10'dan fazla ülkeye ihracat yapan tesis, 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının önüne geçerek yıllık 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor.

Cengiz Holding iştiraki olan Eti Bakır, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirdiği 1.2 milyar dolarlık yatırımla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bölgeye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde Kastamonu'nun Küre ilçesindeki madenden gelen pirit konsantresi ekonomiye kazandırılıyor.

Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

DÜNYA KOBALT ÜRETİMİNİN YÜZDE 2'Sİ KARŞILANIYOR

Tesis, yılda 500 bin ton pirit konsantresinden gübre ve teknoloji sektörü için çok önemli bir element olan kobaltı üretiyor. Kobalt daha çok bataryalarda kullanılırken, bu tesiste dünya kobalt üretiminin yüzde 2'si karşılanıyor. Gelecekte elektrikli araçların daha da yaygınlaşacağını düşünürsek bu ürün ülke ekonomisi için oldukça fazla önem taşıyor. Tesiste ayrıca kauçuk, hayvan yemi ve kozmetik sektörü için önemli bir mineral olan çinko karbonat üretimi de yapılıyor.

Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Türkiye'de cevherden katot bakır üretebilen tek şirket olan Eti Bakır'ın Mazıdağı'na kurduğu Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, dünyada bir ilki de bünyesinde barındırıyor. 1.2 milyar dolarlık devasa yatırım, piritten kobaltı geri kazanan dünyadaki ilk ve tek tesis olma özelliğini taşıyor.

Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

TESİSİN ÜRETİM KAPASİTESİ

Tesiste, yılda yılda 250 bin ton konsantre fosfat, 650 bin ton sülfürik asit üretilip fosforik asit üretim tesisi için ham madde oluşturulmakta ve 150 bin ton fosforik asit üretilmekte. Üretilen 150 bin ton fosforik asit, üretilen 75 bin ton sıvı amonyak gübre üretim tesisinin ham maddesini oluşturmakta ve 108 bin 336 ton DAP (18-46-0) gübresi üretilmekte. Sülfürik asit tesisinin çıktısı olan kalsin Metal Geri Kazanım Tesisinin ham maddesi olarak kullanılarak 2 bin ton katot bakır, 2 bin 530 ton çinko karbonat ve 6 bin 740 ton kobalt karbonat üretilmektedir.

Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

DAP gübresi, kobalt karbonat üretimi, katot bakır üretimi, çinko karbonat üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunan bölgenin kalkınmasında da etkili. İstihdam içinde önemli bir yere sahip olan tesis 1.500 kişiye doğrudan, 25 bin kişiye ise dolaylı yoldan istihdam sağlıyor.

Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

HER YIL 620 MİLYON DOLAR ÜLKEDE KALIYOR

Ürettiği ürünlerle ithalatın önüne geçen firma, yaptığı ihracatla ekonomiye de milyonlarca dolar kazandırıyor. Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının da önüne geçerek bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlıyor.

Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

"YILDA 2.500 TON KOBALT ÜRETİYORUZ"

Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Kastamonu Küre işletmesinde çıkarılan bakırın yan ürünü olan pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan ve yılda 2 bin 500 ton kobalt üretilen tesisimiz, kobaltın dünyadaki üretiminin yüzde 2'sini tek başına karşılıyor. Dev yatırımla üç yıl önce devreye giren tesisimiz, gübreden demir konsantresine ve kobalta kadar pek çok farklı ürün üreterek yarattığı ekonomik faydanın yanı sıra, yan ürünleri üretime kazandırdığı için sürdürülebilirliğe verdiği önemle de öne çıkıyor" dedi.

Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor
Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu

"KOBALTI 10'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ"

Eti Bakır A.Ş.'nin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bakır madeni işletmelerinde üretilen bakır konsantresinin Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nde katot bakıra dönüştürüldüğünü anlatan Kayışoğlu, "Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkarılan bakır konsantresi alındıktan sonra kalan pirit konsantresini Mardin'deki tesislerimize getiriyoruz. Ayrı bir üretim sürecine tabi tuttuğumuz pirit konsantresini kobalt, demir konsantresi, sülfürik asit gibi yan ürünlere dönüştürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için sülfürik asidi gübre üretiminde kullanırken, kobaltı da geri kazanıp dünyaya ihraç ediyoruz. Teknoloji yoğun sektörlerde pil, batarya, katalizör yapımında ve seramik sektörüne özel boyaların üretiminde kullanılan bir malzeme olan kobaltı Mardin'de üretip, aralarında ABD, İngiltere, İspanya, Kore ve Çin gibi ülkelerin bulunduğu 10'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde aynı pirit içinde bulunan farklı ürünleri de ekonomiye kazandırmak üzere çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor

KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK İÇİN DEMİRYOLU UZATILDI

Eti Bakır, kobaltın geri kazanılması için Küre işletmesindeki üretimin yan ürünü olan piriti Küre'den Çankırı- Kurşunlu'ya karayoluyla taşıyor. Oradan demiryolu ile Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da yine karayoluyla tesislere getiriyor. Eti Bakır, demiryolunu Mazıdağı'na kadar uzatarak piriti 1.200 kilometrelik demiryoluyla Çankırı'dan tesise taşıyacak ve karbon ayak izini daha da azaltacak.

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Eti Bakır, Mardin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eti Bakır, Mardin'de kurduğu tesisle her yıl 620 milyon doların ülkede kalmasını sağlıyor - Son Dakika


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